Regione, Schifani incontra il presidente di Sicindustria Rizzolo: "Al fianco di chi produce"

29/05/2026 13:30:00

Sviluppo economico, sostegno alle imprese e transizione energetica al centro dell’incontro che si è svolto oggi a Palazzo d’Orléans tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo.

Nel corso del confronto sono stati affrontati i temi legati alla crescita del sistema produttivo siciliano, agli investimenti e alle misure a sostegno della competitività delle imprese dell’Isola.

«Ascoltare le istanze delle imprese non è solo un dovere istituzionale ma una scelta precisa di metodo di governo – ha dichiarato Schifani –. Lavoriamo fianco a fianco per sostenere la crescita, l’occupazione e la competitività del territorio. Oggi abbiamo avuto un utile scambio di idee in piena sintonia e sono orgoglioso del fatto che il mondo produttivo abbia apprezzato le misure messe in campo dal mio governo».

Il presidente della Regione ha inoltre rassicurato Sicindustria sul tema delle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili: «Stiamo lavorando per definire un quadro certo e condiviso, che consenta di pianificare investimenti importanti non solo per la transizione energetica, ma anche in termini di crescita economica e occupazione».

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, che ha evidenziato il cambio di passo nei rapporti tra istituzioni e imprese.

«Con il governo Schifani siamo passati dal libro dei sogni a misure concrete – ha affermato Rizzolo –. Penso in particolare al sostegno alla Super Zes, alla decontribuzione, alle numerose semplificazioni introdotte a favore delle imprese e all’accelerazione dei procedimenti da parte della Cts: segnali tangibili di un governo che ha scelto di stare dalla parte di chi produce e crea occupazione».

Nel corso dell’incontro si è parlato anche delle prossime sfide per il tessuto produttivo siciliano, a partire dalla digitalizzazione e dalla definizione delle aree idonee per le rinnovabili, temi sui quali Sicindustria attende «risposte concrete» per consolidare il percorso di crescita e competitività delle aziende siciliane.



