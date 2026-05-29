Mazara: studenti del Liceo "Adria-Ballatore" in visita al Comune

29/05/2026 08:30:00

Gli studenti del progetto POC “Orientarsi nell’editoria” del liceo “Adria-Ballatore” di Mazara del Vallo hanno visitato Palazzo di Città per conoscere da vicino il funzionamento degli uffici comunali dedicati alla comunicazione e ai rapporti con i cittadini. Accompagnati dalle docenti Stefania Papa e Marilena Bono, gli studenti sono stati accolti dal responsabile dell’Ufficio stampa del Comune, il giornalista Ettore Bruno, e dalla responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Angela Curia.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli strumenti e le modalità con cui il Comune gestisce l’informazione istituzionale e la comunicazione verso i cittadini. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dell’ufficio stampa pubblico, alle differenze tra comunicazione istituzionale e comunicazione politica, oltre che alle attività svolte dall’Urp per favorire il dialogo tra amministrazione e comunità.

Gli studenti hanno inoltre approfondito il funzionamento dei canali di comunicazione diretta utilizzati dall’Ente per informare la cittadinanza su servizi, iniziative e attività amministrative. La visita si è conclusa con un momento conviviale, una foto di gruppo e un tour nei locali dell’Urp e dell’Aula consiliare, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere più da vicino gli spazi istituzionali del Comune di Mazara del Vallo

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Aperte le iscrizioni all’Albo Unico delle Consulte di Quartiere

Il Comune di Mazara del Vallo ha avviato le iscrizioni all’Albo Unico delle Consulte di Quartiere, strumento previsto dal nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale lo scorso 28 aprile per favorire partecipazione e cittadinanza attiva.

Ad annunciarlo è stato l’assessore comunale alla Partecipazione Gianfranco Casale, che ha sottolineato l’obiettivo dell’iniziativa: rafforzare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella vita amministrativa e nei processi partecipativi dei quartieri.

L’avviso pubblico, firmato dalla dirigente del V Settore Maria Gabriella Marascia, prevede la possibilità di aderire entro il 20 giugno 2026. Le domande dovranno essere inviate tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it utilizzando il modello allegato all’avviso comunale.

Sono undici i quartieri coinvolti: Affacciata-Giangreco, Banna, Casa Santa, Centro Storico, Costiera, Madonna del Paradiso, Madonna dell’Alto-Gorgorosso, Makara, Tonnarella-Sicomio-Carmine, Transinico-Torretta e Tre Valli.

L’Albo è suddiviso in due sezioni: una dedicata ai cittadini attivi e una rivolta a enti del Terzo Settore, comitati, istituti scolastici ed enti religiosi.

Restano esclusi partiti e movimenti politici, cittadini che ricoprono cariche istituzionali o ruoli politici, oltre ai componenti di enti o società pubbliche che possano trovarsi in conflitto di interessi con le funzioni delle Consulte.

L’assessore Casale ha inoltre annunciato una serie di incontri pubblici nei quartieri per illustrare il funzionamento delle Consulte e favorire la partecipazione dei residenti. I primi appuntamenti sono in programma venerdì 29 maggio alle 18.30 al Civic Center per il quartiere Centro e mercoledì 3 giugno alle 19 nella parrocchia del quartiere Costiera.



