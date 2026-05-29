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» Dai Comuni
29/05/2026 10:30:00

Mazara, il sindaco Quinci: "La città orgogliosa del carabiniere Giovanni Reina"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/mazara-il-sindaco-quinci-la-citta-orgogliosa-del-carabiniere-giovanni-reina-450.jpg

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha espresso parole di apprezzamento nei confronti del giovane carabiniere mazarese Giovanni Reina, protagonista insieme al collega Genuardi di un intervento che ha consentito di salvare la vita a un anziano a Ribera.

“Esprimo il mio più sincero apprezzamento al giovane carabiniere mazarese Giovanni Reina, che insieme al collega Genuardi è intervenuto con prontezza e coraggio salvando la vita a un anziano a Ribera”, dichiara il primo cittadino.

 

Quinci ha sottolineato il valore umano e professionale dimostrato dai due militari dell’Arma dei Carabinieri, evidenziando come abbiano affrontato una situazione drammatica con lucidità, senso del dovere e grande umanità.

 

“A Giovanni Reina va l’orgoglio della nostra comunità. Mazara del Vallo oggi può essere fiera di un suo figlio che, indossando la divisa dell’Arma dei Carabinieri, ha dato prova concreta di valore e responsabilità”, aggiunge il sindaco. Infine, il ringraziamento rivolto ai due carabinieri e all’intera Arma: “A lui, al collega Genuardi e all’Arma dei Carabinieri rivolgo il mio grazie più sentito”.

 









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