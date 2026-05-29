Incendio a Mazara 2, il sindaco Quinci: “Il quartiere non sarà lasciato al degrado e alla rassegnazione”

29/05/2026 09:00:00

In relazione all’incendio che ha interessato la scuola comunale del quartiere Mazara 2, il sindaco Salvatore Quinci esprime vicinanza ai residenti che hanno vissuto momenti di comprensibile preoccupazione e ringrazia i Vigili del Fuoco e tutti gli operatori intervenuti per le attività di spegnimento e messa in sicurezza.

“Sarà compito di chi sta svolgendo gli accertamenti chiarire l’origine dell’incendio e individuare eventuali responsabilità . dichiara il sindaco Quinci -. Qualora fosse confermata la natura dolosa dell’episodio, saremmo davanti a un fatto grave, che non può essere sottovalutato. Ma una cosa deve essere chiara: nessun gesto irresponsabile potrà condizionare il percorso avviato per restituire a Mazara 2 maggiore ordine, decoro e vivibilità”.

L’Amministrazione comunale conferma la volontà di proseguire nelle azioni di contrasto al degrado, all’abbandono indiscriminato dei rifiuti e all’uso improprio degli spazi pubblici e comunali, attraverso il lavoro degli uffici competenti e in raccordo con gli organismi preposti.

“Mazara 2 è parte integrante della città - prosegue il sindaco - e merita attenzione, rispetto e presenza istituzionale. È un quartiere abitato da tante persone perbene che chiedono sicurezza, pulizia e dignità. A loro diciamo che il Comune continuerà a fare la propria parte, con serietà, continuità e determinazione”.

Il sindaco esprime inoltre apprezzamento per i cittadini e per le realtà associative che stanno manifestando la volontà di collaborare in modo costruttivo con l’Amministrazione.

“La partecipazione civica è un valore. Chi vuole contribuire al recupero del quartiere troverà sempre disponibilità al dialogo e alla collaborazione. Mazara 2 ha bisogno di responsabilità condivisa, presenza e fiducia. Non di paura, incuria o abbandono”.



