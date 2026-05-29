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Cultura
29/05/2026 13:24:00

Alcamo Book Festival si chiude sabato con "Deriva. Soccorso, abbandono" di Giorgio Belli Dell'Isca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/alcamo-book-festival-si-chiude-sabato-con-deriva-soccorso-abbandono-di-giorgio-belli-dell-isca-450.jpg

Ultimo appuntamento domani, sabato 30 maggio, per l'Alcamo Book Festival. Alle 18.00 in piazza Falcone Borsellino ad Alcamo va in scena la presentazione di Deriva. Soccorso, abbandono di Giorgio Belli Dell'Isca, volume edito da Palermo University Press.

Il libro

Attraverso fonti della Grecia antica, il saggio indaga come i naufraghi fossero percepiti e trattati nel Mediterraneo antico: le forme di accoglienza o respingimento, le implicazioni morali e politiche di queste pratiche. Un'indagine storica che gli organizzatori del festival hanno scelto non a caso per chiudere: i temi del naufragio e del soccorso in mare parlano direttamente alle tragedie umanitarie che attraversano ancora oggi lo stesso mare.

Gli interventi

All'incontro partecipano l'autore Giorgio Belli Dell'Isca, Lorenzo Raspanti per Mediterranea Saving Humans e Giulia Briguglia, co-fondatrice di Sperone 167 ETS — realtà alcamese attiva nell'arte urbana, nota per i murales di Urban Sunrise al quartiere Maria Ausiliatrice.

Un mese di festival

L'ABF 2026 ha attraversato Alcamo per circa un mese con incontri, presentazioni e dibattiti. La serata di domani chiude un percorso che, nelle parole degli organizzatori, ha confermato la necessità di iniziative culturali capaci di coinvolgere il territorio.

Piazza Falcone Borsellino, Alcamo — sabato 30 maggio 2026, ore 18.00. Ingresso libero.









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