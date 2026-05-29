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Cultura
29/05/2026 12:17:00

Ad Alcamo una giornata di formazione su ETS e beni comuni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/ad-alcamo-una-giornata-di-formazione-su-ets-e-beni-comuni-450.jpg

Mercoledì 3 giugno 2026, dalle 9.00 alle 13.00, la Cittadella dei Giovani di Alcamo ospita una giornata formativa dedicata agli Enti del Terzo Settore e ai cittadini attivi. Tema centrale: il ruolo degli ETS nell'amministrazione condivisa e nella gestione dei beni comuni.

Chi organizza

L'evento è promosso dal Comune di Alcamo in collaborazione con CeSVoP – Centro Servizi per il Volontariato di Palermo. La partecipazione è libera e gratuita.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Domenico Surdi e dell'assessore alla Programmazione Finanziaria Baldassare Mancuso (ore 9.00), seguiranno gli interventi di Tiziana Vinci, dirigente del Ciclo della Programmazione e Risorse Finanziarie, e di Ignazio Bacile, dirigente del Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile (ore 9.30).

Alle 10.45 la dottoressa Marcella Silvestre, coordinatrice Area animazione territoriale del CeSVoP, illustrerà le applicazioni pratiche del regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni nel Comune di Alcamo. Alle 12.00 la dottoressa Rossella D'Angelo, responsabile territoriale provinciale Trapani per il CeSVoP, presenterà buone prassi e percorsi partecipativi nella provincia di Trapani.

La mattinata si chiude con un dibattito aperto e le conclusioni alle 13.00.

I temi

Al centro del convegno il Codice del Terzo Settore e gli strumenti di co-programmazione e co-progettazione tra Pubblica Amministrazione ed ETS, con un focus sulle opportunità offerte dai regolamenti partecipativi per la gestione dei beni comuni a livello locale.



Cultura | 2026-05-29 12:17:00
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