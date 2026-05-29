San Vito Lo Capo, alunno di prima media accoltella professore

29/05/2026 12:45:00

Paura questa mattina nella scuola secondaria di primo grado di San Vito Lo Capo, appartenente all'Istituto Comprensivo "G. Lombardo Radice - E. Fermi" . Un alunno di prima media ha ferito con un piccolo coltello il proprio professore di tecnologia durante l'orario delle lezioni.

Secondo le prime informazioni raccolte, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti ai compagni di classe. Il giovane avrebbe inoltre ripreso la scena con il telefono cellulare.

Il docente è stato colpito in modo lieve e, fortunatamente, non sarebbe in pericolo. Dopo i soccorsi e gli accertamenti sanitari, le sue condizioni sono state giudicate non gravi.

L'episodio ha provocato forte preoccupazione tra studenti, insegnanti e famiglie. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare le motivazioni che hanno portato il ragazzino a compiere il gesto.

Si tratta di una vicenda particolarmente delicata, sia per la giovanissima età del protagonista sia perché l'aggressione sarebbe avvenuta all'interno dell'aula, durante una normale attività scolastica.

L'intera comunità scolastica è sotto shock. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulle circostanze dell'accaduto.



