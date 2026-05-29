Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
29/05/2026 12:45:00

San Vito Lo Capo, alunno di prima media accoltella professore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/1780051945-0-san-vito-lo-capo-alunno-di-prima-media-accoltella-professore.jpg

Paura questa mattina nella scuola secondaria di primo grado di San Vito Lo Capo, appartenente all'Istituto Comprensivo "G. Lombardo Radice - E. Fermi" . Un alunno di prima media ha ferito con un piccolo coltello il proprio professore di tecnologia durante l'orario delle lezioni.

 

Secondo le prime informazioni raccolte, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti ai compagni di classe. Il giovane avrebbe inoltre ripreso la scena con il telefono cellulare.

 

Il docente è stato colpito in modo lieve e, fortunatamente, non sarebbe in pericolo. Dopo i soccorsi e gli accertamenti sanitari, le sue condizioni sono state giudicate non gravi.

 

L'episodio ha provocato forte preoccupazione tra studenti, insegnanti e famiglie. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare le motivazioni che hanno portato il ragazzino a compiere il gesto.

 

Si tratta di una vicenda particolarmente delicata, sia per la giovanissima età del protagonista sia perché l'aggressione sarebbe avvenuta all'interno dell'aula, durante una normale attività scolastica.

 

L'intera comunità scolastica è sotto shock. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulle circostanze dell'accaduto. 









Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 22/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779875792-0-operazioni-finanziarie-come-investire-piccole-cifre-e-gli-errori-da-evitare-per-proteggere-i-risparmi.jpg

Operazioni finanziarie: come investire piccole cifre e gli errori da...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...