San Vito Lo Capo, alunno accoltella il professore : nuovi dettagli sull'aggressione

29/05/2026 15:22:00

Emergono particolari sempre più inquietanti sull'aggressione avvenuta questa mattina nella scuola media di San Vito Lo Capo, dove un alunno di prima media ha ferito il professore di tecnologia con un coltello.

Secondo quanto si apprende, il ragazzino avrebbe pianificato l'azione cercando di non farsi riconoscere. Al momento dell'aggressione avrebbe infatti indossato un casco integrale. Inoltre non si sarebbe limitato a registrare le immagini con il cellulare: avrebbe anche trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.

L'insegnante, colpito con un coltello di piccole dimensioni, ha riportato ferite lievi e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo e della Compagnia di Alcamo. Del caso si sta occupando anche la Procura per i Minorenni di Palermo, che coordina gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e comprendere il movente del gesto.

Gli investigatori stanno acquisendo il materiale video realizzato dal giovane e verificando quanto trasmesso attraverso i canali social e le piattaforme di messaggistica. Al centro degli accertamenti vi è anche la possibile premeditazione dell'azione, alla luce degli elementi emersi nelle ultime ore.

La vicenda ha profondamente scosso la comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo "G. Lombardo Radice - E. Fermi" e l'intero territorio di San Vito Lo Capo. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli da un'indagine che si presenta particolarmente delicata, considerata la giovanissima età del protagonista.



