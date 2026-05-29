Erice, dieci giorni senza notizie di Vito Croce: cresce l'angoscia della famiglia

29/05/2026 11:21:00

Sono passati dieci giorni e di Vito Croce non c'è ancora alcuna traccia. L'uomo, residente a Casa Santa, nel territorio di Erice, si è allontanato dalla propria abitazione il 18 maggio scorso e da allora non ha più dato notizie di sé.

La scomparsa è stata denunciata dalla moglie alla Polizia, che ha immediatamente avviato le ricerche. Ma il passare dei giorni senza alcun segnale alimenta la preoccupazione dei familiari, che continuano a lanciare appelli nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili.

Al momento dell'allontanamento Vito Croce indossava jeans scuri, una camicia blu a righe celesti, scarpe nere e portava gli occhiali da vista. È alto circa un metro e 88 centimetri e soffre di diabete, una condizione che rende ancora più delicata la situazione.

Secondo quanto riferito dai parenti, l'uomo si sarebbe allontanato a bordo della sua automobile, una Lancia Ypsilon di vecchio modello. Da quel momento, però, non sono emersi elementi in grado di ricostruire i suoi spostamenti o individuare il veicolo.

La famiglia rinnova l'appello a chiunque possa aver visto Vito Croce o la sua auto, o sia in possesso di qualsiasi informazione utile alle ricerche, a contattare immediatamente le Forze dell'ordine.

Ogni dettaglio, anche quello che può sembrare insignificante, potrebbe contribuire a ritrovarlo.



