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Cronaca
29/05/2026 11:21:00

Erice, dieci giorni senza notizie di Vito Croce: cresce l'angoscia della famiglia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/1780046576-0-erice-dieci-giorni-senza-notizie-di-vito-croce-cresce-l-angoscia-della-famiglia.jpg

Sono passati dieci giorni e di Vito Croce non c'è ancora alcuna traccia. L'uomo, residente a Casa Santa, nel territorio di Erice, si è allontanato dalla propria abitazione il 18 maggio scorso e da allora non ha più dato notizie di sé.

 

La scomparsa è stata denunciata dalla moglie alla Polizia, che ha immediatamente avviato le ricerche. Ma il passare dei giorni senza alcun segnale alimenta la preoccupazione dei familiari, che continuano a lanciare appelli nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili.

 

Al momento dell'allontanamento Vito Croce indossava jeans scuri, una camicia blu a righe celesti, scarpe nere e portava gli occhiali da vista. È alto circa un metro e 88 centimetri e soffre di diabete, una condizione che rende ancora più delicata la situazione.

 

Secondo quanto riferito dai parenti, l'uomo si sarebbe allontanato a bordo della sua automobile, una Lancia Ypsilon di vecchio modello. Da quel momento, però, non sono emersi elementi in grado di ricostruire i suoi spostamenti o individuare il veicolo.

 

La famiglia rinnova l'appello a chiunque possa aver visto Vito Croce o la sua auto, o sia in possesso di qualsiasi informazione utile alle ricerche, a contattare immediatamente le Forze dell'ordine.

Ogni dettaglio, anche quello che può sembrare insignificante, potrebbe contribuire a ritrovarlo.

 









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