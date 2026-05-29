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Cittadinanza
29/05/2026 19:45:00

Marsala: il cartello di divieto di balneazione al Lungomare Spagnola si vede solo ogni tanto...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/1780077435-0-marsala-il-cartello-di-divieto-di-balneazione-al-lungomare-spagnola-si-vede-solo-ogni-tanto.jpg

A Marsala il cartello che segnala il divieto di balneazione al lungomare Spagnola, nei pressi del canale che costeggia la strada delle saline è "sparito" di nuovo. Era stato sostituito appena pochi giorni fa ed era rimasto ben visibile, tra l'altro in concomitanza dell’arrivo alle Saline Genna del vicepremier Matteo Salvini durante la recente campagna elettorale. Ma, passate poche ore dalla visita istituzionale, quel cartello sarebbe nuovamente “scomparso” dalla vista o comunque tornato praticamente invisibile ai cittadini e ai turisti che frequentano la zona.

 

A segnalarlo è un lettore, che racconta come la situazione si ripeta ormai da tempo. Secondo quanto riferito, da almeno un paio d’anni – se non addirittura da più tempo – il cartello rimarrebbe, abbassato, nascosto tra vegetazione e palo, senza riuscire a svolgere il compito per il quale è stato installato dalle autorità: informare chiaramente del divieto di fare il bagno in quel tratto di costa.

 

La zona interessata è quella del lungomare Spagnola, lungo la strada che conduce verso le saline, un’area molto frequentata soprattutto durante la stagione estiva. 

Un cartello di divieto, per essere efficace, deve essere ben posizionato, visibile e costantemente mantenuto. In caso contrario il rischio è che la segnalazione perda completamente la sua funzione preventiva, lasciando cittadini e turisti inconsapevoli dei possibili pericoli o delle limitazioni presenti lungo la costa.

 

Diversa la situazione poco più avanti, vicino alla sede della Lega Navale Italiana, dove un altro cartello di divieto risulta invece ben visibile. Anche questo è stato posizionato recentemente e risulta facilmente leggibile da chi transita nella zona, come si vede nella foto allegata.

 

Nei giorni scorsi, inoltre, nuovi cartelli di divieto di balneazione sono stati installati anche nell’area della foce del fiume Birgi, a San Teodoro. Segnaletica chiara che impone il divieto di fare il bagno in un tratto di spiaggia che, nonostante tutto, continua a riempirsi di bagnanti, dove non si dovrebbe fare il bagno.  

 

 

 

 

 

 

 

 









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