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Cittadinanza
29/05/2026 17:30:00

Egadi, continua l'abusivismo tra le attività. Nuovo appello delle imprese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/egadi-continua-l-abusivismo-tra-le-attivita-nuovo-appello-delle-imprese-450.jpg

Il gruppo “Comunicazioni Egadi”, formato da imprese che operano nelle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo, rinnova l'appello pubblico per denunciare una situazione definita di “grave difficoltà, mancati controlli e diffuso abusivismo” che interesserebbe il territorio delle Egadi, sia a terra che in mare.

 

“Segnalazioni ignorate dagli enti competenti”

 

Secondo quanto riferito dal gruppo, da tempo arriverebbero numerose segnalazioni riguardanti attività operative non conformi alle normative vigenti, in particolare nel settore marittimo e turistico.

“Nonostante le ripetute comunicazioni inviate agli organi competenti — tra cui Capitanerie di Porto, INPS, Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza e Polizia Locale del Comune — ad oggi nulla sembra essere stato concretamente fatto”, scrivono i rappresentanti di “Comunicazioni Egadi”.

 

“Attività irregolari e sicurezza a rischio”

 

Nella nota si evidenzia come diverse attività continuerebbero ad operare “indisturbate”, spesso “in condizioni di totale irregolarità e non in linea con le nuove normative previste per la sicurezza e la regolarità del lavoro e dei servizi offerti”.

Una situazione che, secondo il gruppo, starebbe creando forti disparità tra gli operatori economici: “Chi opera nel rispetto delle regole si trova penalizzato, mentre situazioni di abusivismo e mancanza di controlli sembrano essere tollerate”.

 

L’appello alla stampa e alle istituzioni

 

“Comunicazioni Egadi” spiega di essere nato con l’obiettivo di tutelare “l’equità nel lavoro, la sicurezza e il rispetto delle leggi” nelle isole dell’arcipelago.

"Desideriamo che si dia visibilità alla problematica, già a stagione turistica iniziata, con l’auspicio che le istituzioni competenti possano intervenire per fare chiarezza e intensificare i controlli sul territorio delle Egadi".

 









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