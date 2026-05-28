Trofeo Scacchi Scuola, buona prestazione alla finale di Montesilvano del Club Mazara

28/05/2026 11:16:00

Conclusa nei giorni scorsi a Montesilvano (Pescara) la finale nazionale del Trofeo Scacchi Scuola 2026. Un’edizione da record che ha visto sfidarsi 430 squadre e oltre 2255 studenti provenienti da tutta Italia, dalla primaria alla secondaria di secondo grado.

Due gli istituti mazaresi presenti che hanno accompagnato i giovani tesserati con lo Scacco Club Mazara.

La scuola “Borsellino-Ajello” fra le scuole di primo grado e la “Boscarino-Castiglione” con due squadre di primaria una nell’assoluto maschile e una nel femminile. Tra le eccellenze scacchistiche in gara, i due istituti, dopo aver superato le fasi regionali, hanno affrontato a testa alta le formazioni più forti d’Italia e partendo da sfavorite hanno comunque ottenuto piazzamenti di tutto rispetto. Una bella esperienza propedeutica per l’avvenire.



