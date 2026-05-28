Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Tempo libero
28/05/2026 11:16:00

Trofeo Scacchi Scuola, buona prestazione alla finale di Montesilvano del Club Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-05-2026/trofeo-scacchi-scuola-buona-prestazione-alla-finale-di-montesilvano-del-club-mazara-450.jpg

Conclusa nei giorni scorsi a Montesilvano (Pescara) la finale nazionale del Trofeo Scacchi Scuola 2026. Un’edizione da record che ha visto sfidarsi 430 squadre e oltre 2255 studenti provenienti da tutta Italia, dalla primaria alla secondaria di secondo grado.

 

 Due gli istituti mazaresi presenti che hanno accompagnato i giovani  tesserati con lo Scacco Club Mazara. 

 

La scuola “Borsellino-Ajello” fra le scuole di primo grado e la “Boscarino-Castiglione” con due squadre di primaria una nell’assoluto maschile e una nel femminile. Tra le eccellenze scacchistiche in gara, i due istituti, dopo aver superato le fasi regionali, hanno affrontato a testa alta le formazioni più forti d’Italia e partendo da sfavorite hanno comunque ottenuto piazzamenti di tutto rispetto. Una bella esperienza propedeutica per l’avvenire.

 









Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 22/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779875792-0-operazioni-finanziarie-come-investire-piccole-cifre-e-gli-errori-da-evitare-per-proteggere-i-risparmi.jpg

Operazioni finanziarie: come investire piccole cifre e gli errori da...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...