Campobello di Mazara, l'Orchestra Luna Rossa chiude "Il Bello di Sicilia" con l'omaggio ad Arbore

28/05/2026 13:18:00

Domenica 31 maggio, alle 20.30, il Cine-Teatro Olimpia di Campobello di Mazara ospita lo spettacolo "Omaggio a Renzo Arbore" con l'Orchestra Luna Rossa. L'appuntamento, inizialmente rinviato, chiude la terza edizione della rassegna "Il Bello di Sicilia", promossa dalla Quintosol con il patrocinio del Comune.

Classici napoletani e repertorio arboriano

L'Orchestra Luna Rossa, band siciliana attiva dal 2006, riunisce musicisti professionisti di formazione diversa legati dalla passione per la canzone napoletana. In scaletta un repertorio che spazia dai brani ironici come "Cocorito", "La zanzarita", "Il clarinetto" e "Pecchè nun ce ne jammo in America" ai classici come "Luna Rossa", "Voce 'e notte" e "'O surdato 'nnamurato". Sul palco la voce di Valentina Mazzamuto, accompagnata dall'ensemble diretto artisticamente da Piero Di Stefano, che è anche co-direttore della rassegna insieme a Giacomo Maltese.

Una rassegna che ha riempito il teatro

Lo spettacolo arriva dopo una serie di serate sold out che hanno segnato questa terza edizione de "Il Bello di Sicilia", confermando l'Olimpia come punto di riferimento per la programmazione dal vivo a Campobello di Mazara.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia in via Garibaldi e online su ticketzeta.it. Per informazioni: info@quintosol.it, tel. 338 983 7558.



