Alessandro Borghese a Mazara per il suo "4 Ristoranti"

28/05/2026 12:10:00

Le temecamere di “4 Ristoranti”, il popolare programma televisivo condotto dallo chef Alessandro Borghese sbarca a Mazara. Oggi in città le riprese della puntata che vedrà protagonisti alcuni locali del territorio, scelti per rappresentare la tradizione gastronomica mazarese.

La troupe del programma è al lavoro tra il centro storico, il lungomare e gli scorci più caratteristici della città, trasformati per qualche giorno nel set della trasmissione che andrà in onda il prossimo autunno su Sky e TV8. Mazara del Vallo, insieme a Favignana, sarà una delle sole due tappe siciliane selezionate dalla produzione per questa nuova stagione.

Le telecamere non racconteranno soltanto la competizione tra ristoratori, ma anche l’anima della città: i suoi sapori, la cultura mediterranea, le tradizioni e l’identità multiculturale che rendono Mazara una realtà unica nel panorama isolano.

Per il territorio si tratta di una vetrina importante, capace di promuovere a livello nazionale non solo la cucina locale ma anche le bellezze storiche, artistiche e turistiche della città, che entrerà così nelle case di milioni di telespettatori italiani.

Nei giorni scorsi Alessandro Borghese era stato a Favignana per girare il suo programma anche sull'isola egadina.



