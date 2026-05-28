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Cultura

» Spettacoli
28/05/2026 12:10:00

Alessandro Borghese a Mazara per il suo "4 Ristoranti"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-05-2026/1779963638-0-alessandro-borghese-a-mazara-per-il-suo-4-ristoranti.jpg

Le temecamere di “4 Ristoranti”, il popolare programma televisivo condotto dallo chef Alessandro Borghese sbarca a Mazara. Oggi in città le riprese della puntata che vedrà protagonisti alcuni locali del territorio, scelti per rappresentare la tradizione gastronomica mazarese.

 

La troupe del programma è al lavoro tra il centro storico, il lungomare e gli scorci più caratteristici della città, trasformati per qualche giorno nel set della trasmissione che andrà in onda il prossimo autunno su Sky e TV8. Mazara del Vallo, insieme a Favignana, sarà una delle sole due tappe siciliane selezionate dalla produzione per questa nuova stagione.

Le telecamere non racconteranno soltanto la competizione tra ristoratori, ma anche l’anima della città: i suoi sapori, la cultura mediterranea, le tradizioni e l’identità multiculturale che rendono Mazara una realtà unica nel panorama isolano.

 

Per il territorio si tratta di una vetrina importante, capace di promuovere a livello nazionale non solo la cucina locale ma anche le bellezze storiche, artistiche e turistiche della città, che entrerà così nelle case di milioni di telespettatori italiani.

 

Nei giorni scorsi Alessandro Borghese era stato a Favignana per girare il suo programma anche sull'isola egadina. 



Spettacoli | 2026-05-27 09:49:00
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