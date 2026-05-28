Zero plastica in battigia: ad Alcamo Marina la giornata europea per il mare

28/05/2026 10:07:00

Sabato 30 maggio, dalle 9 alle 13, la zona Battigia di Alcamo Marina ospita "Lo sport come tutela ambientale – Zero plastica in Battigia e in mare", una mattinata di pulizia della spiaggia, attività in acqua e dibattito sulla tutela del Mediterraneo. L'evento è organizzato da Europe Direct Trapani, l'ufficio territoriale della Commissione Europea con sede presso il Consorzio Universitario della provincia di Trapani, con il supporto dell'ufficio ambiente del Comune di Alcamo.

Il programma: dal clean-up al dibattito

Si parte alle 9.30 con l'introduzione all'attività. Alle 10 via alla raccolta di rifiuti plastici sulla battigia, affiancata da un'uscita in canottaggio guidata dall'istruttore federale Leonardo Vasile. Alle 11.30 pausa caffè, e a mezzogiorno ci si sposta al Blu Water per un dibattito sul Patto europeo per gli Oceani e sulla strategia integrata per l'economia blu.

Chi interviene

L'introduzione è affidata a Marta Ferrantelli (Europe Direct Trapani), Nino Pugliesi (Rotary Alcamo) e Giuseppe Argento (Rotary Salemi). Al dibattito partecipano Giulio Crimi di Plastic Free, Cristian Mallo del laboratorio di analisi ambientali Biochem Service, Franco Andaloro del Coordinamento nazionale per la Bioeconomia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Giuseppe Stabile, presidente della Lega Navale di Castellammare del Golfo.

Un'azione europea, declinata sul territorio

L'iniziativa rientra nel cartellone della Festa dell'Europa 2026, il programma di eventi che i centri Europe Direct realizzano in tutta Italia durante il mese di maggio. L'obiettivo è tradurre gli impegni europei sulla tutela marina in azioni concrete e locali, coinvolgendo direttamente i cittadini.

L'evento è aperto a tutti. Collaborano all'organizzazione il Rotary Club Alcamo, Plastic Free, la Lega Navale sezione Castellammare del Golfo, Elima's Mood e il Polo Piersanti Mattarella.



