Unicef Trapani celebra la Giornata mondiale del diritto al gioco

28/05/2026 20:00:00

Al via anche in provincia di Trapani la campagna promossa dall’UNICEF Italia per celebrare la Giornata mondiale del diritto al gioco. Dal 28 maggio all’11 giugno, infatti, l’UNICEF sarà presente in oltre 200 piazze italiane con iniziative dedicate ai bambini e alle bambine, per sensibilizzare sull’importanza del gioco e sostenere i programmi per l’istruzione nei contesti di emergenza.

Nel Trapanese, gli eventi si svolgeranno negli istituti scolastici appartenenti alla rete UNICEF. A Marsala parteciperanno l’I.C. Sturzo-Asta e l’I.C. Sirtori; a Mazara del Vallo l’I.C. “Grassa-Quinci” e l’I.C. Borsellino-Ajello; a Castelvetrano l’I.C. Di Matteo e l’I.C. Radice-Pappalardo; a Trapani gli istituti “G. G. Ciaccio Montalto” e Pertini; ad Alcamo l’I.C. Bosco-Rocca; mentre a Salemi e Gibellina l’I.C. Garibaldi-Giovanni Paolo.

“In vista della Giornata Internazionale del Gioco – ha dichiarato Mimma Gaglio, presidente provinciale UNICEF – ricordare questo tema ci aiuta a capire che difendere il gioco non significa soltanto difendere il divertimento, ma proteggere l’essenza stessa dell’infanzia e il futuro psicologico di chi ha visto il proprio mondo crollare. Il gioco spontaneo diventa una forma di resilienza nei contesti di crisi”.

“La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia – prosegue Gaglio – riconosce il gioco come diritto fondamentale attraverso l’articolo 31. Si tratta di un elemento essenziale per la crescita fisica, emotiva e sociale di ogni bambino e adolescente. Invito tutti a partecipare per celebrare i bambini, le bambine e gli adolescenti e sostenere le attività dell’UNICEF”. Durante gli appuntamenti sarà inoltre possibile scegliere i regali solidali UNICEF attraverso una donazione oppure contribuire con offerte libere.

Il ricavato sosterrà i programmi UNICEF dedicati all’istruzione dei bambini e delle bambine che vivono in situazioni di emergenza.



