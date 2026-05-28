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Se ne sono andati

Se ne sono andati
28/05/2026 08:45:00

Marsala piange Pietro Indelicato, storico pasticcere della città

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-05-2026/1779950794-0-marsala-piange-pietro-indelicato-storico-pasticcere-della-citta.jpg

Marsala piange Pietro Indelicato, storico proprietario della Pasticceria Indelicato, attività conosciuta da generazioni di marsalesi.

 

Indelicato è morto oggi, 28 maggio 2026. Aveva 86 anni. Con il suo lavoro, la sua cortesia e la sua umanità era diventato un punto di riferimento per tanti clienti e amici, non solo nel mondo della pasticceria.

 

La famiglia ne ha annunciato la scomparsa “con immenso dolore”, ricordandolo come una persona stimata da tutti.

 

I funerali si svolgeranno venerdì 29 maggio 2026, alle ore 16, nella chiesa di San Francesco di Paola, in corso Calatafimi, a Marsala.

 