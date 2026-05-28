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Se ne sono andati

Se ne sono andati
28/05/2026 22:48:00

Ha un malore mentre nuota a Tonnarella, Mazara piange Pietro Apollo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-05-2026/1780001501-0-ha-un-malore-mentre-nuota-a-tonnarella-mazara-piange-pietro-apollo.jpg

Mazara del Vallo perde uno dei suoi volti più conosciuti e amati. Pietro Apollo, 74 anni, maestro di sport e punto di riferimento per generazioni di giovani, è morto nel pomeriggio nelle acque di Tonnarella, sul lungomare Fata Morgana.

 

Secondo una prima ricostruzione, Apollo sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre nuotava. Alcuni giovani presenti sulla spiaggia si sono subito lanciati in mare per soccorrerlo. Poi l’intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Sul posto anche la Capitaneria di Porto. Ogni tentativo, purtroppo, si è rivelato inutile.

 

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando dolore e incredulità. Pietro Apollo non era soltanto un uomo di sport. Per tanti mazaresi è stato un educatore, una guida, un esempio. Per decenni ha dedicato la propria vita all’atletica e alla formazione dei ragazzi, insegnando disciplina, sacrificio, rispetto e passione.

Intere generazioni sono cresciute sotto il suo sguardo attento. Con lui molti giovani hanno imparato non solo a correre, ma anche a credere in se stessi, a rispettare le regole, a non arrendersi.

 

Il suo nome resterà legato alla storia dello sport mazarese e alla memoria affettuosa di chi lo ha conosciuto. Uomo garbato, generoso, lontano dai riflettori, ha lasciato un segno profondo nella comunità.

 