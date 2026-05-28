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Scuola
28/05/2026 00:15:00

“Marsala, mille volti una storia”, gli studenti del Pascasino raccontano la città multiculturale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-05-2026/marsala-mille-volti-una-storia-gli-studenti-del-pascasino-raccontano-la-citta-multiculturale-450.jpg

“Marsala, mille volti una storia”, la web serie ideata, scritta e realizzata dagli studenti del Liceo Statale Pascasino – Giovanni XXIII nell’ambito del bando nazionale “Cinema per la Scuola”.

Un progetto che mette al centro la Marsala di oggi, città dai mille volti e da sempre terra di incontri, raccontata attraverso gli occhi dei giovani. La serie parte infatti dalla storia stessa del territorio: da Lilibeo, fondata dai Fenici nel IV secolo avanti Cristo, fino ai Romani, agli Arabi, ai Normanni e agli Spagnoli, Marsala è stata nei secoli un crocevia di culture e popoli.

 

Una vocazione all’accoglienza che continua ancora oggi, ma dentro una realtà complessa fatta anche di disagio sociale, fragilità economiche, dispersione scolastica, tensioni giovanili e microcriminalità. La web serie affronta questi temi con uno sguardo diretto, senza retorica, intrecciando le storie dei giovani immigrati che vivono in città – molti dei quali provenienti dal Nord Africa – con quelle dei loro coetanei marsalesi.

 

Ne emerge un racconto corale fatto di sogni, paure, amicizia, identità e appartenenza.

Gli studenti sono stati protagonisti in ogni fase del lavoro, trasformandosi in una vera troupe cinematografica. Dalla ricerca alle interviste, dalla scrittura delle sceneggiature fino alle riprese, al montaggio e alla post-produzione, il progetto ha coinvolto diverse discipline scolastiche, unendo storia, italiano, arte, tecnologia e linguaggio audiovisivo.

Nel percorso gli alunni hanno anche visitato siti archeologici e musei, incontrato esperti e raccolto testimonianze, trasformando il territorio stesso in materia narrativa.

 

“Una miniserie tv con temi come il bullismo, il multiculturalismo e uno sfondo che ha come teatro Marsala con i suoi mille volti – spiega Anna Maria Angileri –. I ragazzi, nella loro unità e nel loro essere amici, riescono a trovare valori profondi e importanti”.

 

Tra le testimonianze raccolte anche quella del giornalista Giacomo Di Girolamo: “Una webserie tv che ci racconta la città di Marsala sul tema dell’integrazione, della storia e della conoscenza della città che si intreccia con le loro storie. Una serie che ci racconta come i social servano a costruire ponti, a dirimere i conflitti e a intrecciare relazioni”.

 

Nelle interviste anche l’attrice Ester Pantano, l’attore e regista Alessio Piazza, lo studente del Pascasino Nicola Grillo e il cabarettista Claudio Casisa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 









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