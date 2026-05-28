Marsala, gli auguri dei sindaci di Petrosino e Pantelleria ad Andreana Patti

28/05/2026 10:01:00

Continuano ad arrivare i messaggi di congratulazioni per la neo sindaca di Marsala, Andreana Patti. Dopo l’esito delle elezioni amministrative, anche i sindaci di Petrosino e Pantelleria hanno voluto rivolgere pubblicamente i propri auguri di buon lavoro alla nuova prima cittadina.

Il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, ha affidato ai social un messaggio di stima e collaborazione istituzionale: “Le mie più sincere congratulazioni alla nuova Sindaca di Marsala, Andreana Patti. Con le tue capacità, la tua determinazione e la tua visione del territorio sono certo, cara Andreana, saprai guidare Marsala con equilibrio, passione e senso delle istituzioni. Ti rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che insieme potremo rafforzare la collaborazione tra i nostri territori nell’interesse di tutti i cittadini. Buon lavoro Sindaca Patti!”.

Anche da Pantelleria è arrivato un messaggio ufficiale del sindaco Fabrizio D’Ancona, a nome dell’intera amministrazione comunale. “Alla Sindaca Patti desidero esprimere le congratulazioni mie personali e dell’Amministrazione comunale di Pantelleria. Marsala è una città importante del nostro territorio provinciale, con la quale Pantelleria condivide relazioni, servizi, collegamenti e una parte significativa della vita quotidiana di molti cittadini”.

D’Ancona ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti locali: “L’auspicio è che il nuovo percorso amministrativo possa rafforzare il dialogo e la collaborazione tra Sindaci e Amministrazioni, nell’interesse delle rispettive comunità e dei territori. Alla nuova Sindaca e alla sua Amministrazione rivolgo quindi un sincero augurio di buon lavoro”.



