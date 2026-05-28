La Cisl ai neo sindaci del Trapanese: “Subito dialogo e sviluppo sociale”

La Cisl Palermo Trapani ha inviato una lettera ai neo sindaci eletti nei comuni del Trapanese, richiamando l’esigenza di avviare una nuova fase amministrativa basata su partecipazione, dialogo sociale e attenzione concreta ai bisogni dei territori.
Nel messaggio, la segretaria generale della Cisl Palermo Trapani, CISL Federica Badami, sottolinea come il risultato elettorale affidi ai nuovi amministratori “una responsabilità grande e impegnativa”: quella di rispondere ai bisogni delle persone, rafforzare il legame con le comunità locali e orientare l’azione pubblica verso il bene comune.
“La Cisl conferma fin da ora la propria disponibilità a un confronto leale e costruttivo – scrive Badami – nella convinzione che solo un rapporto stabile tra istituzioni, parti sociali e comunità locali possa produrre politiche utili, concrete e giuste”.
Il sindacato evidenzia inoltre la necessità di aprire una stagione amministrativa nuova, in cui il dialogo sociale diventi metodo strutturale di governo. Al centro delle priorità vengono indicati lavoro, servizi, coesione sociale e qualità della vita nei comuni.
Non mancano riferimenti alle fragilità sociali del territorio: secondo la Cisl, non può esserci sviluppo reale se restano indietro le persone più vulnerabili, se gli anziani non ricevono risposte adeguate e se il territorio non viene valorizzato attraverso scelte condivise e strategiche.
La lettera si chiude con un auspicio chiaro: costruire una stagione amministrativa fondata su partecipazione e confronto, capace di generare sviluppo, giustizia sociale e “buona occupazione” per le comunità locali.