Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
28/05/2026 13:43:00

Marsala, si è insediata la nuova Sindaca Andreana Patti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-05-2026/1779968848-0-.jpg

Andreana Patti è la nuova Sindaca della Città di Marsala. A seguito della proclamazione ufficiale, si è oggi insediata a Palazzo Municipale subito dopo il passaggio di consegne con l'uscente Massimo Grillo.

 

Patti ricoprirà la carica per il quinquennio amministrativo 2026-2031.

54 anni, sposata con Marco Quattrociocchi e madre di 2 figli, stamattina - dopo la proclamazione ufficiale da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale presieduto dal giudice Giampaolo Bellofiore - la sindaca Patti si è insediata a Palazzo Comunale. Poco prima, il segretario generale Andrea Giacalone ha dato lettura del verbale di proclamazione, cui è seguito il passaggio di consegne con l’uscente Massimo Grillo.

Presenti gli assessori designati Salvatore Vullo, Daniele Nuccio e Linda Licari (Enrico La Sala è fuori sede), queste le prime parole della sindaca Patti: “Non posso che ringraziare la Città di Marsala per questo onore che mi ha dato, nonché la mia famiglia che mi ha sostenuto giorno per giorno. Il primo pensiero va a mio papà che, sicuramente, sarebbe stato orgoglioso di questo successo. E adesso a lavoro!”.

Dopo l'incontro con la stampa, quella con il personale dipendente che ha accolto la sindaca Patti nell'Atrio del Palazzo Comunale. Poi un primo briefing con i dirigenti comunali.

 

 

 

***

 
Nata il 10 maggio 1972, è stata eletta lo scorso 25 maggio, al primo turno.
Il suo percorso professionale si fonda su oltre vent’anni di esperienza maturata tra Pubblica Amministrazione, istituzioni e territorio.

Funzionaria pubblica in aspettativa, consulente ed esperta in politiche di coesione, programmazione, gestione e rendicontazione di finanziamenti pubblici, ha costruito negli anni un profilo autorevole e multidisciplinare.
Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di assessora, occupandosi di progetti complessi legati al PNRR, ai fondi comunitari, alla cooperazione internazionale e alle pari opportunità. Ha inoltre sviluppato competenze nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia, degli affari legali, degli appalti pubblici, dei partenariati pubblico-privati, della programmazione europea e dello sviluppo locale, coordinando interventi finanziati con risorse nazionali ed europee.
Prima dell’elezione a sindaca, ha svolto anche il ruolo di Government & Public EU Funds and Digital Growth per una società di consulenza di Milano specializzata nel supporto alle Pubbliche Amministrazioni.









Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 22/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779875792-0-operazioni-finanziarie-come-investire-piccole-cifre-e-gli-errori-da-evitare-per-proteggere-i-risparmi.jpg

Operazioni finanziarie: come investire piccole cifre e gli errori da...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...