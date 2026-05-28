Marsala, si è insediata la nuova Sindaca Andreana Patti
Andreana Patti è la nuova Sindaca della Città di Marsala. A seguito della proclamazione ufficiale, si è oggi insediata a Palazzo Municipale subito dopo il passaggio di consegne con l'uscente Massimo Grillo.
Patti ricoprirà la carica per il quinquennio amministrativo 2026-2031.
54 anni, sposata con Marco Quattrociocchi e madre di 2 figli, stamattina - dopo la proclamazione ufficiale da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale presieduto dal giudice Giampaolo Bellofiore - la sindaca Patti si è insediata a Palazzo Comunale. Poco prima, il segretario generale Andrea Giacalone ha dato lettura del verbale di proclamazione, cui è seguito il passaggio di consegne con l’uscente Massimo Grillo.
Presenti gli assessori designati Salvatore Vullo, Daniele Nuccio e Linda Licari (Enrico La Sala è fuori sede), queste le prime parole della sindaca Patti: “Non posso che ringraziare la Città di Marsala per questo onore che mi ha dato, nonché la mia famiglia che mi ha sostenuto giorno per giorno. Il primo pensiero va a mio papà che, sicuramente, sarebbe stato orgoglioso di questo successo. E adesso a lavoro!”.
Dopo l'incontro con la stampa, quella con il personale dipendente che ha accolto la sindaca Patti nell'Atrio del Palazzo Comunale. Poi un primo briefing con i dirigenti comunali.
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Nata il 10 maggio 1972, è stata eletta lo scorso 25 maggio, al primo turno. Il suo percorso professionale si fonda su oltre vent’anni di esperienza maturata tra Pubblica Amministrazione, istituzioni e territorio.
Funzionaria pubblica in aspettativa, consulente ed esperta in politiche di coesione, programmazione, gestione e rendicontazione di finanziamenti pubblici, ha costruito negli anni un profilo autorevole e multidisciplinare. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di assessora, occupandosi di progetti complessi legati al PNRR, ai fondi comunitari, alla cooperazione internazionale e alle pari opportunità. Ha inoltre sviluppato competenze nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia, degli affari legali, degli appalti pubblici, dei partenariati pubblico-privati, della programmazione europea e dello sviluppo locale, coordinando interventi finanziati con risorse nazionali ed europee. Prima dell’elezione a sindaca, ha svolto anche il ruolo di Government & Public EU Funds and Digital Growth per una società di consulenza di Milano specializzata nel supporto alle Pubbliche Amministrazioni.
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