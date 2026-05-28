Sicilia, caldo in aumento: sole ovunque e picchi oltre i 30 gradi

Giornata pienamente estiva sulla Sicilia, con l’alta pressione che domina senza rivali e garantisce tempo stabile e soleggiato su tutta l’Isola.
Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, dalle coste alle aree interne, e nessun rischio di pioggia. I venti soffiano deboli, inizialmente dai quadranti settentrionali e in rotazione verso nord-ovest, mentre i mari si mantengono generalmente poco mossi.
Le temperature continuano a salire: valori massimi tra 28 e 30 gradi nelle principali città, ma con punte che potranno superare i 31-32 gradi nelle zone interne, tra Agrigentino, Nisseno e Ragusano. Clima caldo ma ancora asciutto e tutto sommato sopportabile.
Da segnalare anche l’allerta arancione per rischio incendi su tutta la regione, complice il caldo e la stabilità atmosferica.
Tendenza: ancora caldo, poi qualche disturbo
Nei prossimi giorni il caldo resterà protagonista, con condizioni ancora stabili e soleggiate almeno fino al weekend. Le temperature si manterranno su valori estivi, spesso sopra la media del periodo.
Tuttavia, qualche segnale di cambiamento potrebbe affacciarsi: infiltrazioni di aria più fresca in quota potrebbero favorire la formazione di isolati rovesci pomeridiani, soprattutto nelle aree interne e montuose. Nulla di diffuso, ma il primo accenno di instabilità dopo giorni di dominio anticiclonico.