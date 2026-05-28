Marsala, il trasformismo vince in città...

28/05/2026 07:41:00

Il trasformismo è una pratica politica ideata da Agostino De Pretis ,ex presidente del Consiglio dei ministri del regno d'Italia esponente della Sinistra Storica creando maggioranze flessibili intorno a singole personalità. La nuova sindaca di Marsala Andreana Patti ha costruito la coalizione che l'ha condotta a quartiere spagnolo, definendosi civica,ispirandosi al politico pavese. Già scorrendo i nomi dei sette partiti/movimenti l'intenzione era chiara,ma l'esito delle urne è stato notevole. Sette neo abitanti di Sala delle Lapidi, nel 2020 sostennero il sindaco uscente Massimo Grillo : Di Pietra e Giacalone-Progettiamo-; E.Milazzo e Bonfratello-Udc-; Cavasino-Liberi-; Orlando-PSI- Marsala Città Punica-; M Gandolfo-Via-.Poi dal centrosinistra: Gesone-Cento Passi-e Meo - Pd - emigrati in Si Muove la Città; Passalacqua in Sud chiama Nord.

Sono rimasti nel csx Licari -Marsala Coraggiosa- e Rodriquez-Cento Passi- che avrebbe sostenuo Fici candidato a primo cittadino del centrodestra, tornati da figliuoli perdonati nel PD. In dieci sono il paradigma del De Pretis pensiero, Rodriquez pronto a diventarlo. La Licari è rientrata immediatamente nel PD dopo la débacle del 2020 della sua lista che non superò la soglia di sbarramento,diventando segretaria comunale l'anno scorso, e fin da subito manifestò una predisposizione all'alleanza ecumenica dichiarando: "Domenica è venuto al congresso Paolo Ruggieri di ProgettiAmo Marsala, che si è dimostrato interessato a interloquire con i partiti del centrosinistra, all’interno di un’idea chiara su una proposta diversa di città, capace di essere vincente agli occhi dei marsalesi.

Il nostro appello è rivolto alle risorse migliori del territorio." Ovviamente non avendo un candidato di partito pronto e credibile ha trasformato il Pd in una formazione, che come Renzi e Gentiloni a palazzo Chigi si coalizzarono con il Nuovo Centro Destra condotto da Angelino Alfano, disponibile all'intesa con il centrodestra. Il trasformismo in salsa libetana è servito ma con l'endorsement a priori degli elettori, che hanno gradito.





Vittorio Alfieri







