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» Dai Comuni
28/05/2026 17:08:00

Alcamo, c'è l'avviso per i centri estivi dedicati ai minori: domande entro il 15 giugno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-05-2026/alcamo-c-e-l-avviso-per-i-centri-estivi-dedicati-ai-minori-domande-entro-il-15-giugno-450.jpg

Il Comune di Alcamo ha pubblicato l’avviso per la selezione di progetti destinati alla realizzazione di centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa rivolti ai minori dai 3 ai 14 anni. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 giugno 2026. L’iniziativa rientra nell’ambito del “Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori”, previsto dalla legge 30 dicembre 2025 n. 199, e punta a sostenere attività ludiche, sportive, culturali e ricreative da svolgere tra giugno e dicembre 2026. I progetti potranno avere una durata massima di quattro settimane, pari a 20 giorni effettivi di attività, e dovranno coinvolgere da 10 a 15 minori per ciascuna proposta, con programmi calibrati in base all’età dei partecipanti.

 

Possono partecipare all’avviso gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS o ai registri regionali, oltre alle associazioni senza scopo di lucro che si associno ad altri soggetti non profit attraverso un Accordo di Rete. Almeno uno dei soggetti coinvolti dovrà avere sede legale effettiva nel Comune di Alcamo.

I destinatari del servizio sono i minori residenti ad Alcamo o frequentanti scuole del territorio comunale. Sarà garantita priorità ai bambini appartenenti a nuclei familiari in condizioni di povertà o con ISEE non superiore a 10.140 euro, oltre ai minori segnalati dal Servizio Sociale Territoriale, per i quali non sarà richiesto l’ISEE.

 

La modulistica è disponibile sul sito del Comune oppure presso la Direzione 6 “Servizi alla Persona” di via Verga 65. Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it.

Per informazioni è possibile contattare i Servizi alla Persona del Comune di Alcamo al numero 0924 590600 negli orari di apertura al pubblico. Responsabile dell’istruttoria è Leonardo Duca, contattabile al numero 0924 590359 o via mail all’indirizzo lduca@comune.alcamo.tp.it.

 









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