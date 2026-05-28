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Cultura
28/05/2026 09:27:00

Uncinetto, corredi d'epoca e nasse artigianali: a Favignana una settimana tra i fili della tradizione

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Dall'1 al 7 giugno il Circolo "Giuseppe Guarrasi" di piazza Madrice, a Favignana, ospita "Passione e Creatività", mostra-laboratorio dedicata all'artigianato tessile e alla memoria materiale dell'isola. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Culturale Poetica Ophea in collaborazione con il circolo, con il patrocinio del Comune di Favignana.

Corredi d'epoca e lavori a uncinetto

L'esposizione si divide in due sezioni. La prima raccoglie pezzi d'epoca legati alla tradizione del corredo: ricami, tessuti e manufatti che raccontano la vita domestica e i legami familiari di un tempo. La seconda presenta i lavori realizzati dal laboratorio di uncinetto curato da Paola Gusinu, presidente dell'associazione Ophea, che da tempo riunisce un gruppo di artigiane attorno a tecniche tradizionali e nuove sperimentazioni.

Ospite speciale: Antonio Torre e l'arte delle nasse

Tra gli appuntamenti della settimana, la partecipazione di Antonio Torre, artigiano specializzato nella costruzione delle nasse, le tradizionali trappole da pesca intrecciate a mano. Torre lavorerà dal vivo con materiali naturali del territorio: giunco, olivastro e corde.

Orari e informazioni

La mostra è visitabile tutti i giorni dall'1 al 7 giugno, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Ingresso libero. Per informazioni: Associazione Culturale Poetica Ophea, Paola Gusinu – 340 1345219.









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