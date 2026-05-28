Selinunte, un lungo weekend tra templi e acropoli: visite guidate dal 30 maggio al 2 giugno

28/05/2026 12:56:00

Quattro giorni per esplorare uno dei siti archeologici più importanti del Mediterraneo. Il parco archeologico di Selinunte, diretto da Felice Crescente, propone un programma di visite guidate nel weekend lungo che va da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno.

Selinunte highlights: tre appuntamenti tra Collina Orientale e Acropoli

Sabato, domenica e martedì alle 10.30 è in programma "Selinunte highlights", una visita didattica con guida turistica che tocca la Collina Orientale, il Baglio Florio e la zona dell'Acropoli, raggiungibile con le navette ecologiche del parco. Un percorso che attraversa i punti più significativi del sito in un'unica esperienza.

Martedì 2 giugno, passeggiata tra i grandi templi

Solo martedì, alle 11.30, è prevista una passeggiata guidata dedicata ai monumenti della Collina Orientale: il tempio E, il tempio F — probabilmente dedicato a Dioniso — e il tempio G, uno dei più imponenti mai costruiti dai greci. La visita prosegue all'antiquarium del Baglio Florio, dove sono esposti molti dei reperti rinvenuti negli scavi di Selinunte.

Archeopass: biglietto unico per Selinunte, Segesta e i musei di Gibellina

È disponibile anche l'Archeopass, il biglietto congiunto che dà accesso ai parchi archeologici di Selinunte e Segesta. Nell'anno di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea, il pass consente inoltre riduzioni sugli ingressi al MAC – Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao, al Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi e a Belìce/EpiCentro della Memoria Viva del CRESM.

Info e prenotazioni

Prenotazioni e dettagli sul sito coopculture.it.



