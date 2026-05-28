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Cultura
28/05/2026 09:03:00

Quattro cori e un organo per la Madonna di Trapani: domenica il XIII Festival di musica sacra mariana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-05-2026/1779951832-0-quattro-cori-e-un-organo-per-la-madonna-di-trapani-domenica-il-xiii-festival-di-musica-sacra-mariana.jpg

Domenica 31 maggio, alle 19.30, il Santuario Maria SS.ma Annunziata di Trapani ospita la tredicesima edizione dell'International Choral Festival of Sacred Marian Music. Quattro formazioni corali del territorio trapanese e un'apertura d'organo con la Toccata dalla Sinfonia n. 5 di Widor daranno vita a un concerto dedicato al repertorio sacro mariano.

Un festival itinerante giunto alla tredicesima edizione

Il festival, organizzato dall'Associazione Culturale Bequadro di Bagheria e promosso da Chorus Inside Sicilia – Federcori, è diretto dal maestro Salvatore Di Blasi. L'edizione 2026 è realizzata in collaborazione con l'associazione "Nada te Turbe – Trapani ETS". Inaugurato lo scorso maggio a Sciacca, il percorso itinerante approda ora a Trapani, nel santuario che custodisce la statua della Madonna di Trapani.

I cori in programma

Sul palco si alterneranno quattro cori polifonici del territorio: il "San Michele Arcangelo" di Casa Santa Erice, il "San Pietro" di Trapani, il "San Giovanni Paolo II" di Valderice e il "Nada te Turbe" di Trapani. Ad aprire il concerto sarà il maestro Leonardo Nicotra, organista titolare della Basilica Santuario, con la Toccata di Widor, uno dei brani più celebri del repertorio organistico.

Un repertorio tra devozione e tradizione corale

Il festival propone un programma che attraversa epoche e sensibilità diverse, accomunate dalla devozione mariana. L'intento è mettere in dialogo realtà corali di diversa provenienza attorno al patrimonio della musica sacra dedicata alla figura di Maria, in un contesto — quello del Santuario dell'Annunziata — che ne amplifica il significato spirituale e culturale.

L'ingresso è libero.









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