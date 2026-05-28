Alessio Pianelli torna con “My Music Cares” nella Grotta Mangiapane di Custonaci

28/05/2026 02:00:00

Musica, sostenibilità e impegno civile si incontrano in Sicilia grazie a “My Music Cares”, il progetto ideato dal violoncellista siciliano Alessio Pianelli, premiato con l’Artist Encore Award della Borletti Buitoni Trust.

L’iniziativa, che coinvolgerà le scuole del Trapanese dal 18 al 31 maggio, punta a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della tutela ambientale attraverso il linguaggio universale della musica. Il progetto culminerà domenica 31 maggio alle 18.30 con un concerto gratuito nella suggestiva Grotta Mangiapane.

Pianelli, concertista internazionale e docente, farà ritorno nella sua terra natia per guidare un percorso che unirà seminari musicali, incontri dedicati all’ambiente e attività concrete di pulizia delle spiagge insieme ai volontari di Plastic Free e Legambiente.

Ogni mattina gli studenti parteciperanno a seminari-concerto per violoncello solo e a momenti di confronto dedicati alla salvaguardia del territorio. Le attività si concluderanno con azioni di raccolta dei rifiuti lungo le coste locali.

Il concerto finale vedrà Pianelli nella doppia veste di solista e direttore alla guida di un ensemble formato dai giovani violoncellisti del Conservatorio Antonio Scontrino. Il programma musicale attraverserà diversi generi, dal barocco al romanticismo fino al pop.

Momento centrale della serata sarà la prima esecuzione assoluta di “My Planet”, composizione originale dello stesso Pianelli. Le bottiglie di plastica recuperate durante le giornate di pulizia saranno trasformate dagli studenti degli indirizzi musicali in strumenti a percussione, diventando parte integrante dell’esecuzione musicale.

“La necessità di educare e costruire una comunità dedicata alla cura dell’ambiente è più urgente che mai e la musica può ispirare e guidare questa missione”, spiega Pianelli. “In compagnia del mio violoncello voglio mostrare ai più giovani i principi fondamentali che regolano la musica e che sono gli stessi che fondano una società sana: ascolto, armonia, rispetto reciproco”.

“My Music Cares” nasce come modello innovativo e replicabile di educazione ambientale e culturale, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza nella tutela del mare, delle spiagge e dell’ecosistema.

Partner e coordinatrice del progetto è MeMa - Mediterranean Music Association, insieme al Comune di Custonaci, al Parco Archeologico di Segesta, all’Associazione Culturale Museo Vivente di Custonaci, agli istituti comprensivi del territorio e alle realtà ambientaliste coinvolte.



