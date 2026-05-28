Alcamo, ventesima "Auto & Doc": auto storiche sfilano tra il corso e le strade del vino

28/05/2026 11:16:00

Domenica 31 maggio torna ad Alcamo "Auto & Doc", la manifestazione che da vent'anni incrocia automobilismo d'epoca ed enogastronomia lungo le strade del vino Alcamo DOC. L'evento, organizzato dall'Associazione Sportiva Scuderia del Castello con il patrocinio del Comune, arriva alla sua XX edizione con una novità: il primo Concorso d'Eleganza.

Il percorso: da piazza Bagolino a Salemi

Le auto storiche si muoveranno a partire dalle 8 del mattino lungo il Corso 6 Aprile — il tratto noto come "corso stretto" — da piazza Bagolino fino a piazza Ciullo, dove resteranno in mostra statica. Alle 11 la carovana ripartirà proseguendo per piazza Pittore Renda, corso Generale dei Medici e la statale 113 in direzione Calatafimi-Segesta, verso Salemi. Lì la giornata proseguirà con le tappe successive fino alla premiazione, prevista per le 17.

La novità: il primo Concorso d'Eleganza

L'edizione 2026 introduce il 1° Concorso d'Eleganza "Auto & DOC": una giuria di esperti valuterà gli equipaggi sul connubio tra stato di conservazione della vettura e stile dell'epoca. Le categorie in gara sono sei — Coupé, Cabriolet e Berlina, ciascuna suddivisa in due fasce temporali (fino al 1976 e dal 1977 al 2006) — più il premio assoluto Best in Show.

Vent'anni tra motori e territorio

Dal 2006, "Auto & Doc" lega il mondo del collezionismo automobilistico alle eccellenze del territorio alcamese, trasformando le strade della denominazione DOC in un percorso che unisce meccanica e paesaggio. Un format che in vent'anni ha costruito un appuntamento fisso per appassionati e curiosi.



