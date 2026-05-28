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Cronaca
28/05/2026 18:18:00

Mazara, tragedia in mare a Tonnarella: uomo muore mentre fa il bagno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-05-2026/mazara-tragedia-in-mare-a-tonnarella-uomo-muore-mentre-fa-il-bagno-450.jpg

Tragedia nella spiaggia di Tonnarella a Mazara, nel tratto di costa del lungomare Fata Morgana. Il corpo di un uomo è stato individuato in mare, a poca distanza dalla riva, all’altezza di via Portalettere, sotto gli occhi dei primi bagnanti presenti in zona.

 

Secondo una prima ricostruzione, alcuni ragazzi si sarebbero immediatamente tuffati nel tentativo di prestare soccorso e riportare l’uomo a riva, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Per l’anziano non c’era ormai più nulla da fare.

 

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto e il personale sanitario del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. L’uomo, di età stimata tra i 75 e gli 80 anni, non è stato ancora identificato. Presenti anche il medico legale per i primi accertamenti: dalle prime ipotesi, il decesso potrebbe essere stato causato da un improvviso malore mentre si trovava in acqua.

 









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