Buongiorno24 del 28 Maggio 2026

28/05/2026 09:22:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare e capire i fatti più importanti del giorno.

Apriremo questa mattina con la maxi operazione antimafia internazionale coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza. Tre arresti e sequestri per oltre 200 milioni di euro tra Italia, Spagna, Svizzera, Libano, Principato di Monaco, Andorra e altri Paesi. Secondo gli investigatori, il patrimonio sequestrato sarebbe riconducibile al reimpiego dei capitali del narcotraffico sviluppato sotto l’egida di Cosa Nostra trapanese e nell’interesse del boss Matteo Messina Denaro.

Restiamo sul fronte della criminalità e delle intimidazioni con il nuovo attentato contro la Sicily by Car dell’imprenditore Tommaso Dragotto. Dopo i colpi di kalashnikov sparati contro un deposito a Palermo, nella notte un incendio ha distrutto ventisei auto nella sede di Villagrazia di Carini. Le telecamere avrebbero ripreso alcune persone mentre cospargevano di benzina i mezzi. “Non pago la mafia e non andrò dai mafiosi”, ha dichiarato Dragotto.

Torneremo poi sul caso di Denise Pipitone. A quasi ventidue anni dalla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo, l’ex pm Maria Angioni parla di una traccia di sangue emersa negli atti dell’inchiesta e mai sviluppata. Toni Pipitone, padre di Denise, annuncia possibili novità entro la fine dell’anno.

Da Marsala seguiremo la prima giornata ufficiale della nuova sindaca Andreana Patti, proclamata oggi a Palazzo Municipale. Faremo il punto anche sulla composizione del nuovo Consiglio comunale, profondamente rinnovato, e sulle sfide amministrative che attendono la nuova maggioranza.

Spazio poi alla sanità, con l’inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, ristrutturato e ampliato con nuovi posti letto e nuovi spazi per l’emergenza-urgenza. Una struttura inaugurata dal presidente della Regione Renato Schifani e dall’assessore regionale alla Salute.

Ci occuperemo anche dell’emergenza idrica nel capoluogo, dove dopo l’inquinamento della condotta sono state riattivate settanta utenze, anche se decine di famiglie restano ancora senza acqua. E ancora cronaca da Mazara del Vallo, dove un incendio ha devastato un’ex scuola nel quartiere Mazara 2.

Parleremo inoltre delle quattro Bandiere Verdi assegnate alla fascia costiera trapanese: confermati i riconoscimenti per Tre Fontane, Torretta Granitola, Signorino e Tonnarella, spiagge considerate tra le più adatte ai bambini e al turismo familiare.

Infine la cultura e l’impegno civile, con la quarta edizione di “A Nome Loro”, la maratona artistica dedicata alle vittime di mafia in programma sabato a Castelvetrano. Sul palco artisti, testimonianze e musica nel cuore della città simbolo della lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, con diretta nazionale su Rai Radio 2.

Come ogni mattina, Buongiorno24 è in diretta su Tp24.it, sui social e su Rmc 101 per orientarsi tra le notizie, capire cosa accade e raccontare il territorio con attenzione ai fatti e alle persone.



