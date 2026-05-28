28 Maggio: legge elettorale, stallo Iran - Usa, bollino rosso per il caldo

28/05/2026 07:01:00

E' il 28 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La maggioranza accelera sulla legge elettorale. La nuova versione approderà in aula il 26 giugno. Nelle liste bisognerà indicare il premier. Proteste dall’opposizione

• Ieri l’Iran ha annunciato un accordo ma Trump lo ha subito smentito. Non è esclusa una nuova escalation. Nella notte gli Usa hanno abbattuto quattro droni sullo stretto di Hormuz e colpito un base nel Sud del Paese

• L’Idf ha ucciso Mohammed Odeh, il nuovo comandante dell’ala militare di Hamas, e ha continuato ad attaccare il Libano

• Le casse del Board of peace alla Banca Mondiale sono vuote. Dei 17 miliardi di dollari promessi ne sono stati versati meno di 1,5 ma su un conto della J.P. Morgan (che non prevede obblighi di rendicontazione)

• Ken Paxton ha vinto le primarie repubblicane in Texas. A novembre dovrà vedersela contro il democratico James Talarico, dato per favorito

• Zelens’kyj ha chiesto aiuto agli Usa per le difese aeree e Bruxelles ha aperto all’adesione di Kiev (ma intanto alcuni Stati Ue stanno aumentando l’acquisto di gas russo)

• Dopo l’ufficio di Zapatero, anche la sede del partito socialista è stata perquisita. Sánchez promette «severità» ma esclude le elezioni anticipate



• Da ieri sullo scranno 14 della Camera c’è una targa in memoria del discorso contro Mussolini che da lì tenne Giacomo Matteotti. Durante il momento di omaggio l’aula era mezza vuota

• Gli Angelucci vogliono sostituire Mario Sechi alla direzione di Libero e richiamare Alessandro Sallusti

• Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, è morto ammazzato sui binari della stazione Certosa di Milano. A ucciderlo, probabilmente, è stata una gang di latinos

• Sulla tangenziale di Torino un uomo, che era stato fermato dalla polizia, si è lanciato da una volante in corsa. È grave ma vivo

• L’assistente personale di Matthew Perry è stato condannato a più di tre anni di reclusione. Nei giorni precedenti alla morte dell’attore, gli iniettò almeno 27 dosi di ketamina

• Oggi scattano i bollini rossi per il caldo a Bologna, Firenze, Roma e Torino

• Nicoletta Zampillo, vedova di Del Vecchio, vuole revocare i diritti al figlio Rocco Basilico sull’usufrutto delle sue azioni in Delfin, la controllata di famiglia

• L’Fmi ha bacchettato l’Italia per il debito troppo alto. Ha chiesto al governo di togliere la riduzione delle accise e di cancellare la flat tax

• Feltrinelli ha comprato il 30 per cento del Saggiatore, non si sa per quale cifra

• Domani c’è uno sciopero generale. Fermi treni, aerei, bus, scuole e sanità

• Gli Amish dell’Ohio non hanno la luce elettrica in casa ma usano ChatGpt

• L’anno scorso gli italiani hanno perso 21,88 miliardi nel gioco d’azzardo, cifra che quasi equivale a una finanziaria

• Un chirurgo di Medici senza frontiere che aveva operato un bambino con l’ebola è in quarantena allo Spallanzani di Roma, ma non presenta sintomi

• L’ex premier greco Alexis Tsipras ha fondato un nuovo partito, che si chiama Elas

• La Cdu starebbe pensando di far fuori Merz. L’idea è di sostituirlo con Hendrik Wüst, governatore del Nord Reno-Westfalia dal 2021

• Il Giappone riforma l’intelligence per rispondere alla minaccia cinese

• La procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio di acquisire tutte le conversazioni tra Mauro Caroccia e Andrea Delmastro

• La Dda di Bari ha smantellato una rete criminale che avrebbe scaricato nelle campagne pugliesi 3.500 tonnellate di rifiuti

• In un bar laboratorio della provincia di Udine sono stati sequestrati novemila chili di cibo avariato che veniva rivenduto come fresco. Nei magazzini c’erano anche dei ratti

• Cinà, Paolini e Sonego sono stati eliminati dal Roland Garros. Oggi in campo scendono Sinner, Darderi, Cobolli e Berrettini

• Il danese Michael Valgren ha vinto la tappa di Andalo del Giro d’Italia. La maglia rosa rimane sulle spalle di Jonas Vingegaard

• Gucci entra ufficialmente in Formula 1 come sponsor di Alpine. A partire dalla stagione 2027 la scuderia guidata da Flavio Briatore correrà come Gucci Racing Alpine

• Michele Mari ha vinto lo Strega Giovani con I convitati di pietra. Secondo Marco Vichi, terza Teresa Ciabatti

• Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, l’opera di Caravaggio acquisita dallo Stato nel marzo scorso, è arrivata a Palazzo della Minerva per la prima esposizione al pubblico

• Sono morti l’attore di Emily in Paris Pierre Deny (69 anni), lo storico esponente della Dc Giuseppe Gargani (91), il pittore anarchico Ben Morea (84), il regista di Mork e Mindy Howard Storm (94) e il costumista due volte premio Oscar Albert Wolsky (95)



Titoli

Corriere della sera: Trump gela l’Iran sull’intesa

la Repubblica: Kiev nella Ue, governo diviso

La Stampa: Aiuti ai giovani, l’ultimo flop

Il Sole 24 Ore: Ristoranti, concessionari auto, taxi e bar: / la nuova mappa del rischio evasione

Il Messaggero: Ostacolo Hormuz per l’intesa

Il Giornale: Sprint sulla Legge elettorale / servirà indicare il premier

Avvenire: I due laboratori segreti

Qn: Legge elettorale in aula / Ma è scontro sui tempi

Il Fatto: Zitti zitti, ridanno / l’immunità ai politici

Leggo: Maschi, adulti e inattivi

Libero: Vogliono ammazzare / il direttore di Libero

La Verità: Socialisti con i soldi degli altri

Il Mattino: Iran: c’è l’intesa. Trump: falso

il manifesto: Sotto tiro

il Quotidiano del Sud: «Italia a rischio debito»

Domani: Insulti antisemiti, scandalo a destra / Meloni non condanna le chat di FdI



