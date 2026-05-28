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» Calcio
28/05/2026 11:01:00

Manlio Messina attacca Schifani e cita il caso Trapani Calcio e  i 300mila euro alla società di Antonini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-05-2026/manlio-messina-attacca-schifani-e-cita-il-caso-trapani-calcio-e-i-300mila-euro-alla-societa-di-antonini-450.jpg

Lo scontro nel centrodestra siciliano ormai è totale. E nella guerra interna a Fratelli d’Italia e Forza Italia, finisce adesso anche il caso dei 300mila euro concessi dalla Regione Siciliana al Trapani Calcio di Valerio Antonini.

 

A intervenire è il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Manlio Messina, ormai apertamente in rotta con il presidente della Regione Renato Schifani. Lo fa dopo l’annuncio del maxi finanziamento regionale per il nuovo stadio del Palermo calcio, e nel suo attacco tira dentro direttamente anche la vicenda Trapani.

 

«Dopo il caso Trapani Calcio con trecento mila euro dati alla società il cui consulente è, guarda caso, il figlio di Schifani – dichiara Messina – la Regione Siciliana, ancora una volta nella persona dell’ormai ex presidente Schifani, stanzia sessanta milioni per lo stadio di Palermo».

 

Parole durissime, che rilanciano le polemiche già esplose dopo l’inchiesta pubblicata da Tp24 sul contributo destinato al Trapani Calcio attraverso un presunto progetto turistico chiamato “Trapani Invittissima”. Un finanziamento che oggi è al centro di verifiche da parte della Corte dei Conti.

 

Messina prosegue attaccando frontalmente il governatore: «Perché? Qual è la ragione questa volta che porta Schifani a favorire una città piuttosto che un’altra? Scopriremo qualche altro parente nella società del Palermo Calcio o solo becero campanilismo? Come mai non procede con una gara pubblica? Ovviamente andrò fino in fondo a questa vicenda!».

 

Il riferimento è al ruolo di Roberto Schifani, figlio del presidente della Regione, consulente della società granata guidata da Valerio Antonini. Un elemento che, fin dall’inizio della vicenda, ha alimentato polemiche politiche e interrogazioni parlamentari.

 

La questione dei fondi pubblici destinati al Trapani Calcio, nata come caso locale, è ormai diventata un caso politico regionale. E adesso viene usata anche come arma nello scontro interno alla maggioranza che governa la Sicilia.

 









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