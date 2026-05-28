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Antimafia

» Caccia a Messina Denaro
28/05/2026 08:54:00

Gli affari di Messina Denaro: arresti e sequestri in tutto il mondo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-05-2026/1779951626-0-gli-affari-di-messina-denaro-arresti-e-sequestri-in-tutto-il-mondo.jpg

Dalle casse del narcotraffico internazionale ai paradisi fiscali sparsi tra Europa e Caraibi. C’è anche l’ombra lunga di Matteo Messina Denaro dietro la maxi operazione antimafia scattata questa mattina e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Un’indagine imponente, che porta i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza a sequestrare beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro.

 

Il Gip del Tribunale di Palermo ha disposto la custodia cautelare in carcere per tre persone. Ma il dato che colpisce è soprattutto la dimensione internazionale dell’operazione: perquisizioni, sequestri e attività investigative sono in corso non solo in Italia, ma anche ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, tra Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banús.

 

Un’operazione costruita attraverso una lunga attività investigativa che, secondo gli inquirenti, avrebbe consentito di ricostruire un enorme patrimonio accumulato grazie al traffico di droga e poi reinvestito attraverso una rete di società offshore e schermi societari all’estero.

 

Secondo la DDA di Palermo, quei capitali sarebbero riconducibili agli interessi di Cosa Nostra trapanese e, in particolare, al sistema economico-finanziario che faceva capo al boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro.

 

Le indagini puntano infatti a ricostruire decenni di investimenti, riciclaggio e movimentazioni finanziarie internazionali partiti già dagli anni Ottanta. Un flusso di denaro che, stando all’impianto accusatorio, sarebbe stato alimentato dal narcotraffico e protetto dalla rete di relazioni economiche e societarie costruita attorno alla mafia trapanese.

 

L’operazione è stata eseguita in stretto raccordo con le autorità giudiziarie e le forze di polizia straniere coinvolte. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori dettagli sugli arrestati, sulle società sequestrate e sui beni finiti sotto sigillo.









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