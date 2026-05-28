“RiscopriAmo il Ricamo” di Marsala protagonista a Torino all’evento sulle arti di filo

28/05/2026 13:30:00

Dal 21 al 23 maggio, a Torino, nella sede di Palazzo Falletti Barolo, si è svolta la manifestazione “Verità, miti e leggende sulle Arti di Filo”, dedicata al ricamo, al merletto e alle antiche arti tessili.

All’evento ha partecipato anche l’associazione marsalese “RiscopriAmo il Ricamo”, guidata da Francesca Genna, che ha presentato alcuni lavori artigianali realizzati a mano. La manifestazione, organizzata dalla Corporazione delle Arti, ha riunito associazioni, ricamatrici e appassionati provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero, offrendo momenti di confronto, esposizioni e dimostrazioni dal vivo.

Particolare interesse hanno suscitato i ricami tradizionali e le lavorazioni manuali proposte dall’associazione, espressione di tecniche artigianali tramandate nel tempo. La partecipazione ha rappresentato anche un’occasione di scambio culturale con altre realtà associative impegnate nella valorizzazione delle arti tessili.

“Essere presenti a questa convention è stata per noi un’esperienza significativa – ha dichiarato Francesca Genna – perché ci ha dato la possibilità di mostrare il nostro lavoro e di contribuire alla valorizzazione del ricamo tradizionale siciliano”. L’associazione “RiscopriAmo il Ricamo” ha sede a Marsala, in via L. A. Correale.



