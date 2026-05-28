Pantelleria al Forum Europeo della transizione energetica delle isole   

28/05/2026 14:40:00

L’Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha partecipato ai lavori del Forum “Clean Energy for EU Islands”, svoltosi a Maiorca il 21 e 22 maggio. L’evento, dedicato alla decarbonizzazione delle isole dell’Unione Europea, rappresenta il momento conclusivo annuale del programma “30for2030” e ha riunito oltre 130 partecipanti tra decisori politici, esperti, autorità locali e tecnici.

Il modello Pantelleria al centro del dibattito

A rappresentare il Parco è stato l’ingegnere ambientale Gaspare Inglese, che ha illustrato il percorso avviato dall’isola negli ultimi anni sul fronte della sostenibilità energetica e della partecipazione pubblica.

Nel corso della sessione dedicata alla governance locale, Inglese ha presentato il “modello Pantelleria”, fondato su due pilastri principali: il miglioramento della comunicazione e la costruzione del consenso pubblico attraverso il percorso partecipativo legato ad Agenda 2030 e al Forum del Parco.

I tre livelli della strategia

Nel suo intervento sono stati evidenziati tre livelli di azione. Il primo è quello statutario, che rende permanente la partecipazione pubblica attraverso il Forum del Parco previsto dallo Statuto. Il secondo è quello strategico, che inserisce l’energia tra i sei pilastri della Strategia di sostenibilità “Pantelleria 2030”. Il terzo è quello procedurale, basato sulla metodologia partecipativa europea EASW, utilizzata per ascoltare la comunità locale, definire le priorità e costruire consenso.

Comunità energetiche e collaborazione istituzionale

Al Forum è intervenuto anche l’ingegnere Massimo Miraglia, Energy Manager del Comune di Pantelleria, che ha approfondito il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili in fase di sviluppo sull’isola.

Parco, Comune e Regione Siciliana hanno inoltre presentato una strategia condivisa che integra risorse provenienti dal programma “Parchi per il Clima”, dal PNRR “Isole Verdi” e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Mobilità sostenibile sull’isola

Ampio spazio è stato dedicato anche al percorso verso la mobilità sostenibile intrapreso dal Parco insieme al Comune. Su diciassette autobus destinati al trasporto pubblico locale, sette sono messi a disposizione dal Parco, tra cui tre mini scuolabus ibridi e due scuolabus elettrici utilizzabili anche con servizio a chiamata durante l’alta stagione turistica.

Il progetto comprende inoltre biciclette elettriche disponibili nelle quattro ciclostazioni dell’isola tramite bike sharing, tre veicoli ibridi per le attività di servizio e un furgone elettrico destinato alle operazioni del Parco.

Il supporto europeo e il ruolo del Politecnico di Torino

Secondo Gaspare Inglese, il supporto del Segretariato dell’Unione Europea e del Politecnico di Torino, partner tecnico italiano del programma, è stato determinante per accompagnare Pantelleria nel percorso verso la transizione energetica.

Il confronto con le altre realtà insulari europee rappresenta, infine, un’occasione preziosa per raccogliere nuove idee e strumenti utili alla costruzione di un Piano del Parco sempre più orientato alla sostenibilità.



