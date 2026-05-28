Nasce “Saline Comuni”, scontro sul MaB UNESCO: “Nessun nuovo vincolo”

Si accende lo scontro sulla candidatura MaB UNESCO delle Saline di Sicilia. A Paceco è nato il comitato cittadino “Saline Comuni”, formato da residenti, professionisti, agricoltori e salinai, che chiede il ritiro immediato della bozza del dossier UNESCO, parlando di rischio “paralisi burocratica” per il territorio.
Il comitato, che annuncia già oltre 70 soci fondatori, teme nuovi ostacoli per edilizia, attività produttive e sviluppo urbanistico nelle aree interessate dalla candidatura.
Immediata la replica del Comitato promotore del MaB UNESCO “Saline di Sicilia”, che prova a smontare gli allarmi: “Il riconoscimento MAB non introduce alcun nuovo vincolo legislativo”.
Secondo i promotori, le regole restano quelle già esistenti e il progetto rappresenterebbe invece un’opportunità di sviluppo, turismo e accesso a finanziamenti internazionali.