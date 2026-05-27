Beach Volley: Sicilian Power conquista Bibione. Pioggia di medaglie per la Masterball Academy

27/05/2026 16:58:00

Tre ori, un argento e un quarto posto da applausi. La spedizione siciliana targata Masterball Academy torna dalle Finali Scudetto di Bibione con il borsone pieno di soddisfazioni, dopo tre giorni vissuti tra tifo incessante, emozioni e sfide all’ultimo punto.

La grande novità di questa stagione è stata l’unione sotto il progetto “Sicilian Power”, nato dalla collaborazione tra Masterball Academy, GaLa Sport Academy e BeachMania, insieme ad altre realtà isolane come Kalat Country Club e Circolo del Tirreno. Una vera famiglia sportiva che ha rappresentato la Sicilia in quasi tutte le categorie in gara.

Sugli spalti, lo spettacolo non è mancato: bandiere al vento, cori continui, sciarpe sulla sabbia e invasioni di campo ad ogni vittoria hanno trasformato Bibione in una piccola curva siciliana. Tra i risultati più importanti spicca il quarto posto della coppia Calì-Murgana nel Beginners Femminile, sfiorando il podio dopo aver superato oltre cento coppie partecipanti.

Straordinario il bottino di medaglie:

oro per Ingianni-Passarelli;

oro nel Beginners Maschile per Piscopo-Passerotti;

oro nel Bronze Maschile per Garofalo-Taranto;

argento nel Silver Maschile per Caracci-Lombardo, già protagonisti della passata edizione.

Dietro ai successi, spiegano dalla Masterball Academy, c’è un anno fatto di sacrifici, tornei, allenamenti sulla sabbia e difficoltà logistiche affrontate con spirito di gruppo. La Sicilia, ancora una volta, ha dimostrato compattezza, passione e identità. L’obiettivo resta quello di conquistare lo scudetto per società. Per il momento il titolo sfuma, ma il messaggio lanciato al panorama nazionale è chiaro: il movimento siciliano è cresciuto e vuole continuare a essere protagonista.



