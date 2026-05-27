Dua Lipa e Callum Turner, colpo di scena: matrimonio a Palermo dal 5 al 7 giugno

27/05/2026 08:54:00

Le nozze della popstar e dell'attore britannico, previste per settembre, sono state anticipate di tre mesi. Cerimonia tra la Gam e Palazzo Gangi, abito firmato Donatella Versace e realizzato da un atelier palermitano. Tra gli ospiti attesi Elton John.

Cambio di programma a dieci giorni dal sì

Quando ad aprile il Giornale di Sicilia aveva lanciato la notizia — tre giorni di festa dal 5 al 7 settembre, base a Villa Igiea — sembrava che ci fosse tutto il tempo per i preparativi. Invece Dua Lipa e Callum Turner hanno sbaragliato ogni programma e anticipato il matrimonio al prossimo weekend, dal 5 al 7 giugno, sempre a Palermo.

Il colpo di scena è arrivato nelle ultime ore, confermato da più fonti. La popstar sarebbe tornata in gran segreto nel capoluogo siciliano per mettere a punto gli ultimi dettagli insieme a Donatella Versace, sua grande amica, che firmerà l'abito da sposa.

Non più Villa Valguarnera: cerimonia tra Gam e Palazzo Gangi

Niente Bagheria, come alcune indiscrezioni avevano ipotizzato nei giorni scorsi. Le nozze si terranno tra la Gam, la Galleria d'Arte Moderna di Palermo, e Palazzo Gangi, lo storico palazzo nobiliare settecentesco di piazza Croce dei Vespri, nel quartiere della Kalsa. Palazzo Valguarnera-Gangi, dei principi Gangi, conserva intatti i suoi interni rococò ed è noto in tutto il mondo per la scena del ballo nel Gattopardo di Luchino Visconti.

Per l'occasione è stato predisposto un imponente servizio d'ordine nella piazza circostante, con il coinvolgimento diretto del cerimoniale del Comune di Palermo. Anche piazza Croce dei Vespri sarà probabilmente interessata dalle chiusure.

Villa Igiea, sold out totale

Villa Igiea risulta completamente esaurita per il weekend del 5-7 giugno, dalle camere standard alle suite di alto livello. La struttura liberty del gruppo Rocco Forte Hotels era stata il centro logistico delle nozze fin dai primi sopralluoghi, e il luogo dove la coppia aveva soggiornato nell'estate 2025, la vacanza palermitana da cui era nato il celebre "Palermo in my heart" sui social di Dua Lipa.

Elton John dovrebbe arrivare a Palermo pochi giorni prima del matrimonio e soggiornare proprio a Villa Igiea, dove si svolgeranno anche le prove dell'abito.

L'abito Versace, cucito a Palermo

L'abito da sposa firmato da Donatella Versace sarà realizzato materialmente da un atelier palermitano. Un dettaglio che rafforza il legame tra l'evento e la città. Versace e Dua Lipa si conoscono da anni e hanno condiviso numerose occasioni pubbliche, dalla Haute Couture alle campagne pubblicitarie.

Gli ospiti: da Elton John a Charli XCX

Tra gli invitati spicca Elton John, con cui la cantante ha collaborato nel 2021 nel brano Cold Heart, diventato un successo mondiale. Nella lista figurerebbero anche Mark Ronson, Charli XCX, Olivia Dean e Rose Versace. A coordinare il tutto sarà la wedding planner Alessandra Grillo, già regista delle nozze Ferragni-Fedez a Noto.

La storia d'amore con Palermo

Il legame tra Dua Lipa e il capoluogo siciliano non è nato per caso. L'estate scorsa la cantante e Turner erano stati avvistati tra via Paternostro e via Croce dei Vespri, tra aperitivi in centro storico e cene nella Kalsa. In quell'occasione Dua Lipa aveva anche posato con la maglia rosanero del Palermo calcio per il lancio di un paio di sneakers dedicate alla città.

La coppia si frequenta dal 2024 e ha confermato ufficialmente il fidanzamento a giugno 2025 con un'intervista a British Vogue. Turner, 36 anni, è noto per la serie Masters of the Air e per il franchise Animali fantastici. Il suo nome circola tra i candidati al ruolo del prossimo James Bond.

Tre giorni di festa, nessuna conferma ufficiale

Il programma prevede tre giorni di celebrazioni tra cene private, uscite in barca lungo la costa e visite riservate ai luoghi storici della città. Un format ormai collaudato per i matrimoni vip in Sicilia, da quello di Dolce & Gabbana a quello di Bezos e Sánchez a Venezia, citato da Euronews come termine di paragone.

Dalla coppia, al momento, nessuna conferma ufficiale. Ma con Villa Igiea sold out, il cerimoniale del Comune già attivato e un servizio d'ordine in piazza, il segreto appare più che altro una formalità.



