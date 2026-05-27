Egadi Ultra Swim 2026, 130 atleti pronti a sfidare il mare tra Favignana e Levanzo

27/05/2026 19:30:00

Le acque dell’Area Marina Protetta delle Egadi tornano protagoniste dello sport internazionale con la quarta edizione dell’Egadi Ultra Swim 2026, l’evento di nuoto di fondo e granfondo organizzato dall’ASD TriROCK sotto l’egida dell’ASI. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Favignana, si svolgerà il 29 e 30 maggio tra Favignana e Levanzo, richiamando 130 atleti provenienti da sette nazioni.

Sfide tra sport, natura e storia

Le gare si disputeranno all’interno dell’Area Marina Protetta delle Egadi, uno scenario unico per bellezza naturalistica e valore storico. I partecipanti nuoteranno infatti nei tratti di mare che furono teatro della storica Battaglia delle Egadi, immersi tra fondali incontaminati e acque cristalline.

Accanto ai numerosi nuotatori italiani, saranno presenti 28 atleti stranieri provenienti da Spagna, Francia, Gran Bretagna, Montenegro, Serbia e Polonia, confermando il crescente respiro internazionale della manifestazione.

Due gare in programma: 20 e 12 chilometri

La giornata clou sarà quella di sabato 30 maggio con due competizioni di alto livello tecnico.

La prova regina sarà la Gran Fondo da 20 chilometri, con partenza dalla spiaggia Praia, davanti alla storica Tonnara Florio di Favignana. Gli atleti affronteranno la traversata Favignana-Levanzo per poi completare il periplo dell’isola di Levanzo fino all’arrivo nel porticciolo di Cala Dogana.

In programma anche il Giro dell’Isola da 12 chilometri, che prevede il periplo completo di Levanzo con partenza dal molo traghetti e arrivo sempre a Cala Dogana.

Turismo sportivo e destagionalizzazione

L’Egadi Ultra Swim rappresenta anche un’importante occasione di promozione turistica per l’arcipelago. L’evento, organizzato a fine maggio, contribuisce infatti alla destagionalizzazione dei flussi turistici, coinvolgendo strutture ricettive, trasporti e collegamenti marittimi dell’intera provincia.

Conferenza stampa all’ex Stabilimento Florio

L’apertura ufficiale del weekend sportivo è fissata per venerdì 29 maggio presso l’ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica. Alle 16 prenderanno il via accrediti e consegna dei pacchi gara, mentre alle 17 si terrà la conferenza stampa di presentazione con organizzatori e istituzioni. A seguire il briefing tecnico per gli atleti.

Sabato 30 maggio il via alle gare: alle 8 partirà la Gran Fondo da Favignana, mentre alle 10 scatterà il Giro dell’Isola da Levanzo. La cerimonia conclusiva di premiazione è prevista alle 16 a Levanzo.



