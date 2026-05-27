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Cultura

» Spettacoli
27/05/2026 09:49:00

Dua Lipa si sposa a Giugno a Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/dua-lipa-si-sposa-a-giugno-a-palermo-450.jpg

Dua Lipa accelera i tempi e anticipa il matrimonio in Sicilia. La popstar britannica, che fino a poche settimane fa sembrava orientata a sposarsi a settembre, avrebbe invece deciso di dire sì già a giugno, scegliendo Palermo per le nozze con l’attore Callum Turner.

 

La notizia rimbalza tra ambienti mondani e addetti ai lavori del capoluogo siciliano, dove da giorni si susseguono movimenti sospetti, sopralluoghi e prenotazioni riservatissime. Le date più accreditate sarebbero quelle comprese tra il 5 e il 7 giugno. Un cambio di programma improvviso che avrebbe spiazzato anche parte dell’organizzazione.

 

La location scelta dovrebbe essere Palazzo Gangi, uno dei luoghi simbolo dell’aristocrazia palermitana, celebre anche per avere ospitato la storica scena del ballo nel “Gattopardo” di Visconti. Una cornice perfetta per un matrimonio dal profilo internazionale.

 

Attorno all’evento, naturalmente, il massimo riserbo. Ma le indiscrezioni parlano di ospiti vip in arrivo da tutto il mondo, tra cui Elton John, e di una macchina organizzativa già in piena attività tra hotel di lusso, transfer privati e sicurezza.

 

C’è anche un dettaglio che profuma di Sicilia: l’abito di Dua Lipa potrebbe essere firmato da Donatella Versace ma confezionato da un atelier palermitano specializzato in alta moda. Un altro segnale di quanto Palermo sia ormai entrata stabilmente nelle rotte del jet set internazionale.

 

E così, mentre la città si prepara all’estate, Palermo si ritrova improvvisamente al centro del gossip mondiale. Con un matrimonio che, se confermato, rischia di trasformarsi nell’evento mondano dell’anno.

 



Spettacoli | 2026-05-27 09:49:00
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