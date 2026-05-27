Alla "Vucciria" la prima "Gay Street" della Sicilia 

27/05/2026 09:55:00

Nascerà a Palermo, il prossimo 1 giugno, la prima “Gay Street” della città e dell’intera Sicilia. Il nuovo spazio sorgerà nello storico quartiere della Vucciria, lungo un tratto di via Argenteria, dove sarà installato uno striscione di benvenuto con la scritta in inglese: “Welcome in the Gay Street Palermo!”.

L’iniziativa è promossa dal Bunker Club Palermo, insieme all’European Gay Network di Barcellona, a Canal G Onlus Italia e allo Stop Omofobia Center di Palermo, con il coinvolgimento delle attività commerciali della zona aderenti al progetto.

La strada ospiterà diverse attività gay friendly o dedicate al pubblico LGBTQ+. Tra queste il Bunker Club, che si dividerà in “Bunker Day”, aperto dalle 16 alle 20 per la comunità LGBTQ+ ed etero friendly, e “Bunker Night”, aperto dalle 23 alle 4 e rivolto a un pubblico esclusivamente maschile.

Tra i simboli della nuova Gay Street anche la storica rivendita di frutta di Ignazio “lu Bruccularu”, presente alla Vucciria da oltre 70 anni, che proporrà frutta con “bollino gay” come contributo simbolico all’iniziativa.

Presenti inoltre il negozio vintage “The Queen” di Ursula, dedicato a outfit originali per trans e gender non conforming, l’agenzia Epic Sicily con escursioni pensate per la comunità LGBTQ+, il laboratorio creativo Rogato Bags, i Librai della Vucciria, una paninoteca con proposta “Gay Street Food”, la galleria d’arte Alkemie e diverse trattorie tipiche palermitane. Previsti anche un punto informativo dedicato e un centro antiviolenza contro l’omofobia. La Gay Street di Palermo sarà gemellata con quella di Barcellona e avrà un calendario di eventi e iniziative consultabile sul sito ufficiale Gay Street Palermo.



