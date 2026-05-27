Alcamo ospita la Giornata del Sollievo: in piazza per sensibilizzare sulle cure ai malati terminali

27/05/2026 16:30:00

Sabato 30 maggio, dalle 16 alle 20 in Piazza Ciullo, anche Alcamo ospiterà la XXV Giornata Nazionale del Sollievo, promossa dall’associazione SAMOT ETS di Trapani con il patrocinio del Comune e la partecipazione di numerose realtà associative del territorio. L’iniziativa, dal titolo “Insieme per una cura che avvolge”, punta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle cure palliative, con particolare attenzione a quelle pediatriche, e sul valore del sollievo dalla sofferenza fisica, psicologica e sociale.

SAMOT ETS, Società per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale, opera da anni nell’assistenza domiciliare gratuita ai pazienti affetti da patologie oncologiche in fase avanzata, offrendo supporto sanitario, psicologico e umano alle famiglie.

La Giornata Nazionale del Sollievo, istituita il 24 maggio 2001 su proposta del Ministero della Salute, nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della cura e della solidarietà nei confronti di chi vive condizioni di sofferenza e fragilità.

“Io mi prendo cura” è il messaggio scelto per questa XXV edizione: un invito rivolto non soltanto agli operatori sanitari e ai volontari, ma all’intera comunità, affinché il prendersi cura diventi un gesto condiviso capace di accompagnare la persona in ogni fase della malattia.

L’appuntamento di Alcamo coincide anche con la quinta annualità del GCPP, il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche, iniziativa nazionale nata per accendere i riflettori sull’assistenza ai minori affetti da patologie inguaribili e sul sostegno alle loro famiglie.

Nel corso del pomeriggio in Piazza Ciullo saranno presenti momenti informativi, attività di sensibilizzazione e occasioni di incontro con operatori, volontari e associazioni impegnate quotidianamente nel campo dell’assistenza e della cura.

Alca



