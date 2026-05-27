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Scuola
27/05/2026 17:25:00

L’istituto "Vivona" di Calatafimi primo al concorso musicale “Capizzi – Maiorana” di Buseto Palizzolo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779896901-0-l-istituto-vivona-di-calatafimi-primo-al-concorso-musicale-capizzi-maiorana-di-buseto-palizzolo.jpg

Una vittoria travolgente che va ben oltre il semplice riconoscimento accademico e celebra il valore più profondo dell'arte, della scuola e della condivisione.

L’Istituto Comprensivo  di Calatafimi si attesta come protagonista del panorama musicale scolastico, conquistando il gradino più alto del podio in occasione dell'ultimo concorso musicale di Buseto Palizzolo.

 

A guidare questo straordinario successo collettivo sono stati i due grandi gruppi dell’istituto, che hanno ottenuto il primo premio a pari merito, incantando la commissione giudicatrice con esecuzioni di altissimo livello emotivo e tecnico.

L’ Orchestra Didattica ha letteralmente fatto vibrare la sala, trascinando il pubblico con l'energia e le atmosfere delle colonne sonore di Coco e I Pirati dei Caraibi.

Dall'altra, l'Ensemble della scuola ha dato prova di una straordinaria maturità artistica, classificandosi al primo posto grazie a un meraviglioso, intimo e toccante omaggio al grande cantautore italiano Gino Paoli, che ha visibilmente commosso la platea e i giurati. Il filo conduttore del talento e della dedizione ha unito l'intero istituto durante tutta la manifestazione.

 

Con compostezza e concentrazione da veri professionisti, anche numerosi alunni solisti si sono imposti nelle rispettive categorie, portando a casa una serie straordinaria di primi premi e dimostrando l'eccellenza raggiunta da tutte le classi di strumento dell'istituto: Chitarra (prof.ssa Marilena Cucchiara), Clarinetto (prof.ssa Caterina Costa), Pianoforte (prof.ssa Valeria Manciaracina) e Percussioni (prof. Ivan Messere).

 

“Accolgo con grande orgoglio questo importante riconoscimento, che premia il talento dei nostri alunni e il costante lavoro educativo e professionale dei docenti. La musica riesce a creare comunità, inclusione e crescita autentica, trasformando l’impegno individuale in armonia collettiva. A tutti gli studenti, ai professori e alle famiglie rivolgo il mio ringraziamento per aver condiviso con entusiasmo e dedizione questo percorso di successo”, ha dichiarato la Dirigente Scolastica, prof.ssa Caterina Agueci.

 

Dietro questi eccezionali risultati si cela un lungo lavoro di preparazione che ha visto in prima linea il corpo docente della scuola, la cui guida esperta e appassionata ha saputo valorizzare le attitudini di ogni singolo studente, supportato costantemente dalle famiglie dell'istituto.

L'IC "F. Vivona" e’ rientrata così a Calatafimi non solo con le braccia cariche di trofei, ma con la consapevolezza di aver regalato ai propri studenti un'esperienza formativa e umana che resterà indelebile nel loro percorso di crescita.

 

Primi posti ex aequo per l'Orchestra Didattica e l'Ensemble, vincitore con un omaggio a Gino Paoli.

Successo straordinario anche per i solisti delle classi di strumento dei docenti Cucchiara, Costa, Manciaracina e Messere.

 



Scuola | 2026-05-25 02:11:00
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