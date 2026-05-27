Castelvetrano: per "Un Poster per la Pace" premiato Gabriele Cascio dell'I.C. "Di Matteo"

27/05/2026 02:00:00

Un riconoscimento all’arte come strumento di dialogo, inclusione e speranza. L’alunno Gabriele Cascio, della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo”, è stato premiato il 19 maggio 2026 nell’ambito del concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions Clubs International.

A consegnare il premio è stata la presidente del Lions Club, Agata Calandro, che ha voluto sottolineare la sensibilità artistica del giovane studente e il forte messaggio di pace trasmesso attraverso la sua opera.

Il tema scelto per questa edizione del concorso, “Uniti come una sola cosa”, invitava gli studenti a riflettere sui valori della pace, della solidarietà e dell’unione tra i popoli. Gabriele Cascio ha interpretato questi principi con l’elaborato intitolato “L’Abbraccio Universale della Pace”, un’opera che raffigura una figura femminile allegorica dalla quale si irradiano simboli di inclusione, dialogo e fratellanza.

La dirigente scolastica Anna Vania Stallone ha espresso le proprie congratulazioni all’alunno, evidenziando l’orgoglio dell’istituto per il risultato ottenuto e per la maturità artistica dimostrata dal giovane autore. La dirigente ha inoltre sottolineato come traguardi di questo tipo rappresentino una testimonianza concreta della qualità del lavoro educativo svolto quotidianamente dalla scuola e della capacità degli studenti di trasformare l’arte in uno strumento di crescita civile e culturale.

Un riconoscimento che premia non solo il talento creativo di Gabriele, ma anche la capacità delle nuove generazioni di lanciare messaggi positivi attraverso il linguaggio universale dell’arte.



