Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
27/05/2026 08:36:00

Sicilia, è già estate: sole e temperature verso i 30 gradi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779863839-0-sicilia-e-gia-estate-sole-e-temperature-verso-i-30-gradi.jpg

La Sicilia entra di fatto nella prima fase estiva della stagione. L’alta pressione domina la scena e garantisce una giornata stabile e soleggiata su tutta l’Isola.

Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, dalle coste alle aree interne, senza alcun rischio di pioggia. I venti soffiano deboli, in rotazione dai quadranti nord-orientali a quelli settentrionali, mentre i mari restano generalmente poco mossi.

Le temperature sono in deciso aumento, con valori che sfiorano i 30 gradi in diverse province: circa 29-30 gradi tra Agrigento, Caltanissetta e Ragusa, poco meno lungo le coste, con Trapani più “fresca” attorno ai 25-26 gradi.

 

Caldo in aumento anche nei prossimi giorni

La tendenza conferma un ulteriore rinforzo dell’anticiclone, con condizioni di tempo stabile e soleggiato anche per giovedì 28 maggio.

Il caldo continuerà a intensificarsi, anche se in Sicilia – almeno per ora – senza livelli estremi: per Palermo, Catania e Messina è previsto un livello di attenzione basso (bollino giallo), segnale di un primo aumento delle temperature ma senza particolari criticità.

Diversa la situazione nel resto d’Italia, dove si registrano già i primi bollini arancioni e rossi per ondate di calore più intense.

 

La tendenza: caldo estivo ma senza eccessi (per ora)

Nei prossimi giorni il clima resterà tipicamente estivo, con sole prevalente e temperature sopra la media del periodo. Un caldo che si farà sentire soprattutto nelle ore centrali, ma ancora con notti relativamente gradevoli.

Se la tendenza sarà confermata, l’inizio di giugno potrebbe portare un ulteriore aumento delle temperature, con scenari ancora più caldi.



Meteo | 2026-05-27 08:36:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779863839-0-sicilia-e-gia-estate-sole-e-temperature-verso-i-30-gradi.jpg

Sicilia, è già estate: sole e temperature verso i 30 gradi

La Sicilia entra di fatto nella prima fase estiva della stagione. L’alta pressione domina la scena e garantisce una giornata stabile e soleggiata su tutta l’Isola.Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, dalle coste alle aree interne, senza...







Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...