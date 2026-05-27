Sicilia, è già estate: sole e temperature verso i 30 gradi

La Sicilia entra di fatto nella prima fase estiva della stagione. L’alta pressione domina la scena e garantisce una giornata stabile e soleggiata su tutta l’Isola.
Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, dalle coste alle aree interne, senza alcun rischio di pioggia. I venti soffiano deboli, in rotazione dai quadranti nord-orientali a quelli settentrionali, mentre i mari restano generalmente poco mossi.
Le temperature sono in deciso aumento, con valori che sfiorano i 30 gradi in diverse province: circa 29-30 gradi tra Agrigento, Caltanissetta e Ragusa, poco meno lungo le coste, con Trapani più “fresca” attorno ai 25-26 gradi.
Caldo in aumento anche nei prossimi giorni
La tendenza conferma un ulteriore rinforzo dell’anticiclone, con condizioni di tempo stabile e soleggiato anche per giovedì 28 maggio.
Il caldo continuerà a intensificarsi, anche se in Sicilia – almeno per ora – senza livelli estremi: per Palermo, Catania e Messina è previsto un livello di attenzione basso (bollino giallo), segnale di un primo aumento delle temperature ma senza particolari criticità.
Diversa la situazione nel resto d’Italia, dove si registrano già i primi bollini arancioni e rossi per ondate di calore più intense.
La tendenza: caldo estivo ma senza eccessi (per ora)
Nei prossimi giorni il clima resterà tipicamente estivo, con sole prevalente e temperature sopra la media del periodo. Un caldo che si farà sentire soprattutto nelle ore centrali, ma ancora con notti relativamente gradevoli.
Se la tendenza sarà confermata, l’inizio di giugno potrebbe portare un ulteriore aumento delle temperature, con scenari ancora più caldi.