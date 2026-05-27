La Polizia di Stato al Trapani Comix: fumetti, legalità e solidarietà 

27/05/2026 00:00:00

Tre giorni tra cultura pop, prevenzione e impegno sociale al Trapani Comix 2026, dove la Polizia di Stato ha partecipato con uno stand dedicato al celebre graphic novel “Il commissario Mascherpa”.

Dal 22 al 24 maggio, negli spazi di Villa Margherita, i visitatori hanno potuto conoscere gli otto volumi della serie a fumetti curata dalla rivista ufficiale “Polizia Moderna”, sceneggiata da Luca Scornaienchi e illustrata da Daniele Bigliardo.

Gli otto volumi del commissario Mascherpa

Nello spazio espositivo allestito dalla Questura erano presenti le indagini del commissario di Diamante e della sua squadra: “La Rosa d’Argento”, “Mare Nero”, “Banditi”, “Onorata Sanità”, “Il ritorno dello Scorpione”, “Fuoco di Natale e L’imboscata” e “Un passato amaro”.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla finalità solidale dell’iniziativa: i proventi della vendita dei volumi saranno infatti devoluti al Piano Marco Valerio del Fondo assistenza della Polizia di Stato, che sostiene i figli dei poliziotti affetti da gravi patologie degenerative.

Polizia Scientifica e Stradale tra i visitatori

Nel corso di due giornate della manifestazione è stata presente anche la Polizia Scientifica, che ha coinvolto il pubblico con attività dedicate al rilevamento delle impronte digitali. Spazio inoltre alla Polizia Stradale, che ha incontrato i visitatori per fornire informazioni sul nuovo Codice della strada e promuovere la cultura della guida responsabile.

L’impegno per la Giornata dei bambini scomparsi

In occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, celebrata il 25 maggio, il personale della Divisione Anticrimine della Questura ha distribuito materiale informativo predisposto dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza di rivolgersi con fiducia alle forze dell’ordine in situazioni di difficoltà o pericolo.



