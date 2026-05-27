Marsala. La rivincita di Linda Licari e la scommessa di Paolo Ruggieri

27/05/2026 06:00:00

A Marsala il giorno dopo le elezioni ha facce diverse. C’è chi festeggia fino all’alba e chi prova a capire dove tutto sia andato storto. La vittoria di Andreana Patti ridisegna gli equilibri politici della città e incorona anche due protagonisti di questa tornata elettorale: Linda Licari e Paolo Ruggieri. Due storie diverse, quasi opposte, ma entrambe finite dalla parte giusta del risultato.

Per il Partito Democratico è il sapore di una rivincita politica. Per ProgettiAmo Marsala è la conferma di essere ormai una forza stabile nel panorama cittadino. In mezzo c’è il centrodestra spaccato, che perde sia con Massimo Grillo sia con Giulia Adamo.

Linda Licari, dalle “macerie” al ritorno in Consiglio

Cinque anni fa il Pd a Marsala era rimasto fuori dal Consiglio comunale. Meno del 5%, nessun eletto, una débâcle politica pesantissima. Oggi il quadro è completamente diverso: il partito supera l’8%, contribuisce all’elezione di Andreana Patti e riporta in aula Linda Licari, segretaria comunale dem e futura assessora della giunta.

Licari sfiora i mille voti personali. Un risultato che lei stessa ammette di non aspettarsi.

“Siamo tornati in consiglio comunale”, racconta ancora emozionata dopo una notte praticamente insonne passata ad attendere i risultati delle sezioni arrivate all’alba. “Abbiamo fatto esattamente un anno dal congresso del Pd e forse è simbolico. Siamo partiti il 25 maggio del 2025 ricostruendo il partito dalle macerie”.

La segretaria dem rivendica soprattutto il lavoro sul territorio. Un’opposizione costruita anche fuori dall’aula consiliare, dopo l’esclusione del 2021.

“In questi cinque anni siamo rimasti presenti, abbiamo denunciato tante cose dell’amministrazione Grillo, siamo stati nelle periferie, abbiamo coinvolto giovani e vecchi militanti che avevano perso entusiasmo”.

Ed è proprio questo il messaggio che Licari manda agli sconfitti di oggi: rialzarsi è possibile. Lei lo sa bene.

“Noi ci siamo passati. Io stessa ero rimasta fuori dal Consiglio con 900 voti. La risposta più bella è questa riaffermazione”.

Il prezzo della vittoria

Nel futuro immediato di Linda Licari c’è anche l’ingresso in giunta. Ma il percorso non sarà senza sacrifici. L’accordo politico che la porta verso l’assessorato prevede infatti le dimissioni da consigliera comunale e probabilmente anche dalla segreteria del Pd marsalese.

“Costa tanto fare l’assessore”, scherza durante l’intervista. Ma dietro la battuta c’è un tema politico reale: evitare sovrapposizioni di ruoli e consolidare il percorso di crescita del partito. Ma ci sarà tempo per affrontare questo nodo.

Paolo Ruggieri, il moderato che ha cambiato campo

Se quella di Linda Licari è la storia di una rivincita, quella di Paolo Ruggieri è invece la storia di una scelta politica rischiosa ma premiata dagli elettori.

Cinque anni fa ProgettiAmo Marsala era stato uno dei pilastri della vittoria di Massimo Grillo. Ruggieri era diventato anche vicesindaco della sua amministrazione. Poi la rottura, le distanze sempre più profonde e infine la decisione di sostenere Andreana Patti, provocando anche tensioni interne al movimento e parecchio stupore nel centrodestra marsalese.

Una scelta che oggi appare vincente.

“Marsala è la terza volta consecutiva che ProgettiAmo approda in consiglio comunale con buoni risultati”, rivendica Ruggieri. “Abbiamo vinto anche noi e Andreana Patti era il miglior candidato tra i quattro in lizza”.

Il dato politico che sottolinea con più forza è però un altro: la debolezza del centrodestra ufficiale.

“Loro cercano traditori negli altri ma dovrebbero guardare a casa propria”, affonda. “Un piccolo movimento locale come ProgettiAmo Marsala supera due dei tre partiti del centrodestra e il terzo è a pochi voti. Qualcosa i coordinatori provinciali dovranno pure chiedersela”.

“Resto uomo di centrodestra”

Eppure l’immagine della bandiera di ProgettiAmo accanto a quella del Pd, durante i festeggiamenti in piazza, ha colpito molti. Anche perché fino a poco tempo fa sarebbe sembrata fantapolitica.

Ruggieri però non rinnega la propria identità politica.

“Lo ero, lo sono e lo sarò”, dice riferendosi al centrodestra. “Sono un moderato nato, cresciuto e vissuto”.

Ma aggiunge anche una chiave di lettura importante sulla vittoria di Andreana Patti: “Più che una candidata di centrosinistra è stata una candidata civica con l’appoggio di alcuni partiti del centrosinistra”.

Secondo Ruggieri, infatti, il vero motore della vittoria sono state le liste civiche che hanno sostenuto Patti, quattro delle quali hanno superato il quorum.

ProgettiAmo resta decisiva

Anche stavolta ProgettiAmo Marsala porta a casa due consiglieri comunali: vengono riconfermati Eleonora Milazzo e Piergiorgio Giacalone.

E adesso il movimento punta ad avere un ruolo nel governo cittadino.

“Riteniamo di avere titoli, meriti e capacità per assumere un ruolo nella guida condivisa della città”, spiega Ruggieri. “Ma non abbiamo chiesto nulla. Abbiamo sostenuto Andreana Patti soprattutto per Marsala”.

Nel risiko delle prossime settimane entreranno inevitabilmente anche le partite della giunta e della presidenza del Consiglio comunale. E Ruggieri lancia già un messaggio politico preciso: “Il presidente del Consiglio dovrebbe essere espressione dell’area moderata e civica”.

La nuova geografia politica della città

Il voto di Marsala consegna una fotografia chiara: il centrodestra diviso perde, il centrosinistra allargato vince. Ma soprattutto emerge una coalizione molto più civica che ideologica.

Ed è forse questa la vera novità politica uscita dalle urne. Andreana Patti ha vinto mettendo insieme mondi che fino a poco tempo fa sembravano incompatibili: il Pd ricostruito da Linda Licari, pezzi di centrosinistra, movimenti civici e moderati come quello guidato da Paolo Ruggieri.

Adesso arriva la parte più difficile: governare una città complicata, stanca di scontri e paralisi amministrative.



