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Politica

» Elezioni
27/05/2026 06:00:00

Marsala: ecco chi sono i 24 consiglieri comunali 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/marsala-ecco-chi-sono-i-24-consiglieri-comunali-450.jpg

E’ un Consiglio comunale profondamente rinnovato quello che si prepara ad entrare a Palazzo VII Aprile. Il voto delle amministrative ha consegnato alla città un’aula diversa, con tanti volti nuovi e con l’assenza di molti consiglieri uscenti che, negli anni, hanno rappresentato pezzi importanti della vita politica cittadina. Un segnale chiaro arrivato dalle urne: gli elettori hanno scelto di cambiare, di premiare nuove energie e forse anche un diverso modo di intendere la rappresentanza politica. Palazzo VII Aprile cambia volto. E con esso cambia anche il racconto politico della città. Palazzo VII Aprile cambia volto. E con esso cambia anche il racconto politico della città.

 

Gli eletti di Patti Sindaco

 

Andreana Patti ottiene la vittoria a primo turno e il premio di maggioranza. Sono 15 i consiglieri comunali che porta con se: cinque seggi a Si muove la città, sono stati eletti: Lillo Gesone con 698 preferenze, Giovanni Maniscalco con 822, Marco Bonfratello con 569, Federica Meo con 562, Angela Caradonna con 500.

 

Tre i consiglieri eletti in  ComPatti per Marsala: Gabriele Di Pietra con 841, Leo Orlando con 682, Daniele Bertolino con 632. Non ce la fa Oreste Alagna che si ferma a 620 voti, è il primo dei non eletti.

 

Il Pd conquista tre seggi: Linda Licari con 970, Mario Rodriquez con 655, Piero Cavasino con 562; Anna Caliò prima dei non eletti con 446 voti.

Due seggi per ProgettiAmo Marsala: Eleonora Milazzo con 721 voti, Piergiorgio Giacalone con 617; è l’uscente Flavio Coppola il primo dei non eletti con 518 voti

 

Due seggi per Marsala Civica-Sud Chiama Nord: Michele Gandolfo con 360 voti, e Rino Passalacqua con 314.

 

Gli eletti di Grillo

Il sindaco uscente e arrivato secondo conquista il seggio a Sala delle Lapidi e lo mantiene: sarà consigliere comunale.

Eletti nella sua coalizione sono: per Liberi Giampaolo Abrignani eletto con 887, Maria Flavia  Sammartano con 608, Massimo Fernandez con 575.

Due seggi per l’UDC : Gaspare Di Girolamo con 1866 voti  e Pino Ferrantelli con 666.

 

 Eletti coalizione Adamo

La coalizione di Giulia Adamo prende tre seggi, uno per Forza Italia ed è Enzo Sturiano con 1092 voti, per Fratelli d’Italia c’è Francesco Carini con 761 consensi, per la Lega conquista il seggio Duilio Piccione con 571 voti.

 

  Il più votato di sempre

L’affermazione  di Gaspare di Girolamo (UDC) con oltre 1800 voti è una performance elettorale che non lascia spazio ad altri esponenti politici. Ha superato di molto pure il big del consenso Enzo Sturiano. Si ridisegnano equilibri e nuovi scenari a Palazzo VII Aprile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elezioni | 2026-05-27 06:00:00
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